Slušaj vest

Dok uživaju u svim čarima Maldiva, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz dele trenutke ovog romantičnog putovanja, a sada su novom objavom oduševili pratioce na mrežama.

Ovog puta, njih dvoje su pokazali kako voze bicikli na drvenom mostu iznad tirkiznog mora, a potizivna energija se osećala.

00:14
Anđela i Gastoz uživaju na Maldivima Izvor: instagram/andjelaadjuricicc

Poseban trenutak koji je svima privukao pažnju bio je kada su se, tokom vožnje, držali za ruke i sa osmehom gledali jedno u drugo, dok su podignutim rukama pokazivali koliko uživaju u trenutku.

Gastoz umalo da padne

Vozili su bicikle sa pletenim korpama na volanima, što se savršeno uklopilo u opuštenu atmosferu ostrva. Ipak, u jednom trenutku Gastoz je umalo završio u vodi nakon što je izgubio kontrolu nad biciklom, što je čitavu situaciju učinilo još simpatičnijom.

Par na Maldivima već neko vreme, a njihove neretke objave romantičnih fotografija ne prestaju da oduševljavaju.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Anđela prva potpisala ugovor za Elitu 10

Nakon što napuni baterije na ovom romantičnom putovanju, Anđelu čeka nova sezona "Elite 10".

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

Podsetimo, drugoplasirana učesnica osme sezone nedavno je zvanično postala prvi potpisani takmičar za "Elitu 10", koja će, prema rečima prvog čoveka Pinka, po svemu nadmašiti dosadašnje projekte.

-Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vice šampion 'Elite 9'. Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja”, poručio je Željko Mitrović.

Povodom potpisa novog ugovora i ulaska u projekat koji okuplja najbolje iz dosadašnjih sezona, kratko se obratila i sama Anđela:

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona- dodala je ona tada.

Ne propustiteStarsGASTOZ DOBIJA UVREDILJIVE PORUKE NAKON RASKIDA SA ANĐELOM: Njega krive za krah veze, on sve otkrio
gastoz.jpg
Rijaliti"OKUPAJ SVINJU I ONA ĆE SE PONOVO VRATITI U BLATO" Anđela Đuričić urnisala Gastoza?! Oglasila se i sve šokirala ovim rečim: Džabe mu popravljaš život...
Anđela Đuričić Nenad Marinković Gasttozz
RijalitiHAOS U BEOGRADU! Gastoz se našao usred nevremena, ulice pod vodom: Podelio dramatične prizore iz automobila (FOTO)
Nenad Marinković Gastoz u Amidžiju
StarsGASTOZ SE PROVODIO NA KONCERTU, ANĐELA SA DRUGIM DEČKOM! Oglasila se Đuričićka, otkrila ko je muškarac s kojim je uhvaćena
Andjela Gastoz.jpg

BONUS video:

29:55
STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV