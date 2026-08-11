Slušaj vest

Dok uživaju u svim čarima Maldiva, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz dele trenutke ovog romantičnog putovanja, a sada su novom objavom oduševili pratioce na mrežama.

Ovog puta, njih dvoje su pokazali kako voze bicikli na drvenom mostu iznad tirkiznog mora, a potizivna energija se osećala.

00:14 Anđela i Gastoz uživaju na Maldivima Izvor: instagram/andjelaadjuricicc

Poseban trenutak koji je svima privukao pažnju bio je kada su se, tokom vožnje, držali za ruke i sa osmehom gledali jedno u drugo, dok su podignutim rukama pokazivali koliko uživaju u trenutku.

Gastoz umalo da padne

Vozili su bicikle sa pletenim korpama na volanima, što se savršeno uklopilo u opuštenu atmosferu ostrva. Ipak, u jednom trenutku Gastoz je umalo završio u vodi nakon što je izgubio kontrolu nad biciklom, što je čitavu situaciju učinilo još simpatičnijom.

Par na Maldivima već neko vreme, a njihove neretke objave romantičnih fotografija ne prestaju da oduševljavaju.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Anđela prva potpisala ugovor za Elitu 10

Nakon što napuni baterije na ovom romantičnom putovanju, Anđelu čeka nova sezona "Elite 10".

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

Podsetimo, drugoplasirana učesnica osme sezone nedavno je zvanično postala prvi potpisani takmičar za "Elitu 10", koja će, prema rečima prvog čoveka Pinka, po svemu nadmašiti dosadašnje projekte.

-Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vice šampion 'Elite 9'. Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja”, poručio je Željko Mitrović.

Povodom potpisa novog ugovora i ulaska u projekat koji okuplja najbolje iz dosadašnjih sezona, kratko se obratila i sama Anđela:

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona- dodala je ona tada.

BONUS video: