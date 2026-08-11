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Iako roditelji Nataše Rodić imaju dobro razvijen biznis sa pilićima, ona je donela odluku da sama pokrene vlastiti biznis i ima svoj restoran brze hrane gde prodaje burgere.

Poznato je da je Nataša od malena, zajedno sa sestrama, pomagala roditeljima na pijaci, a onda se odlučila da sama otpočne svoj posao.

1/4 Vidi galeriju Biznis porodice Rodić Foto: Kurir

Da joj i te kako dobro ide, potvrđuje i informacija koju je nedavno za domaće medije otkrio izvor, navodeći da je pazarila čak četiri nekretnine u blizini Hrama Svetog Save.

Uživa na Mikonosu sa dečkom

Iako svoj privatni život uglavnom drži za sebe, ona ne krije da joj, pored poslovnog uspeha, cvetaju ruže i na emotivnom planu. Već neko vreme uživa u srećnoj vezi, a sada je prvi put podelila i fotografiju svog partnera.

Par trenutno boravi na Mikonosu, gde je ona uslikala svog izabranika dok se opuštao u bazenu, okrenut leđima.

- Moj omiljeni pogled - napisala je Nataša u opisu objave, a iako je sakrila lice svog izabranika, po fotografiji se može naslutiti da je on sav u mišićima!

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić uživa sa dečkom Foto: Printscreen Instagram

Nataša je svoju liniju dovela do savršenstva, što je sada pokazala i fotografijama u bikiniju.

Planira da izdaje stanove

Podsetimo, prema pisanju medija, Nataša Rodić je nedavno pazarila čak četiri stana na Vračaru, koje planira da izdaje i na taj način ostvaruje dodatnu zaradu.

- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala - rekao je tada izvor za "Informer".

Proširili posao sa pilićima

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić

Inače, Natašina sestra Bojana i njen suprug Mirko Šijan su nedavno doneli odluku da prošire porodični posao sa pilićima, a taj biznis započeli su Rodići. Tako je ovaj mladi bračni par zakupio novu tezgu na pijaci u Surčinu. Da su uspeli tokom svog vrednog rada, govori u prilog tome da njihov dnevni pazar navodno nikad ne padne ispod 300.000 dinara.

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