OD POSLA NA PIJACI DO 4 STANA NA VRAČARU Ova dama zna za šta živi, sad pokazala kako uživa na luks destinaciji (FOTO)
Iako roditelji Nataše Rodić imaju dobro razvijen biznis sa pilićima, ona je donela odluku da sama pokrene vlastiti biznis i ima svoj restoran brze hrane gde prodaje burgere.
Poznato je da je Nataša od malena, zajedno sa sestrama, pomagala roditeljima na pijaci, a onda se odlučila da sama otpočne svoj posao.
Da joj i te kako dobro ide, potvrđuje i informacija koju je nedavno za domaće medije otkrio izvor, navodeći da je pazarila čak četiri nekretnine u blizini Hrama Svetog Save.
Uživa na Mikonosu sa dečkom
Iako svoj privatni život uglavnom drži za sebe, ona ne krije da joj, pored poslovnog uspeha, cvetaju ruže i na emotivnom planu. Već neko vreme uživa u srećnoj vezi, a sada je prvi put podelila i fotografiju svog partnera.
Par trenutno boravi na Mikonosu, gde je ona uslikala svog izabranika dok se opuštao u bazenu, okrenut leđima.
- Moj omiljeni pogled - napisala je Nataša u opisu objave, a iako je sakrila lice svog izabranika, po fotografiji se može naslutiti da je on sav u mišićima!
Nataša je svoju liniju dovela do savršenstva, što je sada pokazala i fotografijama u bikiniju.
Planira da izdaje stanove
Podsetimo, prema pisanju medija, Nataša Rodić je nedavno pazarila čak četiri stana na Vračaru, koje planira da izdaje i na taj način ostvaruje dodatnu zaradu.
- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala - rekao je tada izvor za "Informer".
Proširili posao sa pilićima
Inače, Natašina sestra Bojana i njen suprug Mirko Šijan su nedavno doneli odluku da prošire porodični posao sa pilićima, a taj biznis započeli su Rodići. Tako je ovaj mladi bračni par zakupio novu tezgu na pijaci u Surčinu. Da su uspeli tokom svog vrednog rada, govori u prilog tome da njihov dnevni pazar navodno nikad ne padne ispod 300.000 dinara.
BONSU video: