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Pevačica Ana Nikolić iznela je u javnost niz uvreda i optužbi na račun Jelene Radanović, supruge folkera Slobe Radanovića, o čemu se prethodnih dana naširoko priča.

Sloba šokirao

1/5 Vidi galeriju Sloba je izjavio da je bio besan zbog uvreda na račun svoje supruge i istakao da ovakvo ponašanje Ane Nikolić prevazilazi svaku meru Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Sada se oglasio i Sloba, koji je kroz kratak video snimak ponovo spomenuo Anu, a njegova objava odmah je privukla veliku pažnju javnosti. Komentari su se samo nizali.

"Društvo, stigao mi je taj čuveni USB Ane Nikolić, nisam očekivao. Hajde da zajedno vidimo šta je tu", rekao je Sloba u snimku.

On je potom ubacio USB u laptop, a onda zapevao svoju novu pesmu, zbog čega su mnogi zaključili da je odlučio da se našali na račun aktuelne situacije i svega što se poslednjih dana govori.

Na njegovu objavu reagovala je i njegova supruga Jelena, koju je Ana žestoko prozivala. Ona je lajkovala Slobin snimak, čime je dodatno privukla pažnju na njegovu objavu.

"Nek vidi šta mu žena radi po studiju"

Podsetimo, pevačica je otkrila da taj sadržaj nikad neće objaviti u medijima, jer ne želi da direktno remeti tuđi brak, već hoće da Sloba vidi istinu, a potom i sam proceni šta će uraditi.

- Znaš šta, kad bude Sloba dobio USB, ako on bude to prikazao, ja ću reći okej ja sam to njemu dala, a ja da utičem na nečiji brak, ne pada mi na pamet. Postoji sve, da daću mu lično i novinari to nikada neće dobiti što se mene tiče - otkrila je Ana za Blic.

Ona, takođe, nije štedela reči o Jeleni, te je iznela oštre optužbe:

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Kurir, ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić

- Njegova žena je gluplja nego što sam mislila. Mislila sam da je on glup, ali ona je gluplja i od njega - izjavila je pevačica i dodala:

- Glupim ljudima ne možeš objasniti, neću sebe više da kompromitujem, daću mu USB, šta mu radi žena po studiju - rekla je pevačica.

Ana, zatim, otkriva da će Slobi prepustiti da donese odluku o svom braku, nakon odgledanih snimaka.

- Kada bude odgledao sve neka odluči šta će da radi, hoće li da se razvodi ili da ostane u braku. Ako odluči da je i dalje brani, ja ću se praviti da nemam pojma o čemu se radi - dodala je ona.

Glasovna poruka

Podsetimo, redakcija Kurira došla je u posed sporne glasovne poruke, zbog koje javnost danima bruji.

Celu poruku preslušajte u nastavku:

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva