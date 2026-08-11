PORODILA SE NAŠA INFLUENSERKA Šuškalo se da zarađuje 5.000 evra mesečno, živi u Parizu, a sad podelila radosne vesti (FOTO)
Jutjuberka Anđela Milivojević po drugi put je postala majka. Ona i njen suprug Aleksa dobili su sina, kojem su odlučili da daju ime Teodor.
Srećne vesti Anđela je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu, gde je objavila fotografiju nastalu u porodilištu. Na njoj ponosni roditelji poziraju sa svojim naslednikom, a emotivan prizor odmah je privukao veliku pažnju.
Čestitke i poruke podrške počele su da se nižu u komentarima, dok su brojni pratioci budućim danima porodice poželeli mnogo zdravlja, sreće i ljubavi.
- Dobrodošao, Teodore - poručila je u opisu objave.
Značenje imena Teodor
Ime Teodor potiče iz starogrčkog jezika (od reči theos što znači Bog i doron što znači dar) i u prevodu znači „dar Božji“ ili „Božji dar“.
Inače, Anđela se pre 11 meseci porodila i na svet donela sina kojem su dali ime Konstantin, a dva meseca nakon porođaja ponovo je ostala u drugom stanju.
Kako je Anđela dospela u centar pažnje?
Anđela i Nađa su sestre iz Požarevca, koje su se svojevremeno preselile u Pariz i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo.
Ove Požarevljanke su se 2012. godine sa porodicom preselile u Francusku, zajednički Jutjub kanal Anđela & Nađa pokrenule su dok su bile maloletne, 2016. godine, a sada imaju skoro milion pratilaca.
Kako je pisalo po sajtu "socialblade.com", one su mesečno od Jutjuba zarađivale najmanje 5.000 dolara. U središte pažnje su došle kada su izbacile pesmu "Ola Ole" za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da "ima toliko autotjuna da je i sam program izbagovao".
Počele su sa zanimljivim klipovima - od raspremanja sobe, biranja autfita za školu, sređivanja noktiju... Inače, njihov otac se jednom čak javno raspravljao sa jutjuberom Bakom Prasetom zbog njegovih neumesnih komentara.
Podsetimo, Anđela i Nađa svojevremeno su se našle u centru velike pažnje javnosti nakon što je njihov otac Zoran Đorđević saopštio da su njegove ćerke nestale. Međutim, ubrzo je usledio preokret, pa se ispostavilo da su Anđela i Nađa zapravo napustile porodični dom, i to zajedno sa Zoranovom suprugom.
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