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Jutjuberka Anđela Milivojević po drugi put je postala majka. Ona i njen suprug Aleksa dobili su sina, kojem su odlučili da daju ime Teodor.

Srećne vesti Anđela je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu, gde je objavila fotografiju nastalu u porodilištu. Na njoj ponosni roditelji poziraju sa svojim naslednikom, a emotivan prizor odmah je privukao veliku pažnju.

Čestitke i poruke podrške počele su da se nižu u komentarima, dok su brojni pratioci budućim danima porodice poželeli mnogo zdravlja, sreće i ljubavi.

Foto: Prinskrin Instagram

- Dobrodošao, Teodore - poručila je u opisu objave.

Značenje imena Teodor

Ime Teodor potiče iz starogrčkog jezika (od reči theos što znači Bog i doron što znači dar) i u prevodu znači „dar Božji“ ili „Božji dar“.

Inače, Anđela se pre 11 meseci porodila i na svet donela sina kojem su dali ime Konstantin, a dva meseca nakon porođaja ponovo je ostala u drugom stanju.

Kako je Anđela dospela u centar pažnje?

Anđela i Nađa su sestre iz Požarevca, koje su se svojevremeno preselile u Pariz i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo.

Foto: Printscreen

Ove Požarevljanke su se 2012. godine sa porodicom preselile u Francusku, zajednički Jutjub kanal Anđela & Nađa pokrenule su dok su bile maloletne, 2016. godine, a sada imaju skoro milion pratilaca.

Kako je pisalo po sajtu "socialblade.com", one su mesečno od Jutjuba zarađivale najmanje 5.000 dolara. U središte pažnje su došle kada su izbacile pesmu "Ola Ole" za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da "ima toliko autotjuna da je i sam program izbagovao".

Počele su sa zanimljivim klipovima - od raspremanja sobe, biranja autfita za školu, sređivanja noktiju... Inače, njihov otac se jednom čak javno raspravljao sa jutjuberom Bakom Prasetom zbog njegovih neumesnih komentara.

1/5 Vidi galeriju Anđela i Nađa Foto: Printscren Youtube

Podsetimo, Anđela i Nađa svojevremeno su se našle u centru velike pažnje javnosti nakon što je njihov otac Zoran Đorđević saopštio da su njegove ćerke nestale. Međutim, ubrzo je usledio preokret, pa se ispostavilo da su Anđela i Nađa zapravo napustile porodični dom, i to zajedno sa Zoranovom suprugom.

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