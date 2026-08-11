"NE MOŽETE DA IZGLEDATE DOBRO AKO..." Ovo je tajna mladolikog izgleda Lidije Vukićević, a novom objavom zapalila mreže
Glumica Lidija Vukićević ponovo je privukla pažnju javnosti, i to objavom na društvenim mrežama. Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju koja je zbog svog izazovnog izdanja odmah izazvala brojne reakcije i komentare njenih pratilaca.
Lidija trenutno boravi u Turskoj, odakle se oglašava na društvenim mrežama. Ovoga puta pažnju je privukla fotografijom iz hotelske sobe, na kojoj je pozirala u izazovnom izdanju. Selfi je za kratko vreme izazvao brojne reakcije, a komentari njenih pratilaca ne prestaju da se nižu.
Lidija je pozirala u crnom topu i crnom donjem vešu, dok je na glavi imala peškir, a oči je sakrila iza tamnih naočara za sunce. Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju, glumica je u ustima držala čačkalicu, što je mnoge iznenadilo i izazvalo brojne reakcije.
Ovako Lidija čuva mladolik izgled
Lidija je, između ostalog, poznata po svom mladolikom izgledu, a čini se kao da se decenijama ne menja. Ona je svojevremeno otkrila da veoma vodi računa o tome šta unosi u organizam, a tom prilikom je istakla i da je meso u potpunosti izbacila iz svoje ishrane.
- Ne jedem meso, izbegavam loše masnoće, jedem ribu i radije ću biti gladna nego pojesti nešto što mom organizmu ne prija. Ne možete jesti baš sve i očekivati da izgledate dobro - priznala je glumica tada za domaće medije.
Osim ishrane, Lidija posebnu pažnju posvećuje i nezi, koja je sastavni deo njene svakodnevne rutine. Glumica ne krije da veliku pažnju pridaje svom izgledu, a svojevremeno je otkrila i šta savetuje ženama koje žele da zadrže negovan i mladolik izgled poput njenog.
Ovo treba raditi redovno
Lidija ističe da je za dobar izgled najvažnija redovna nega i briga o sebi, a svoj stav o tome svojevremeno je jasno iznela:
- Mora redovno da neguje kožu, da skida šminku svako veče i da vodi računa o sebi. Kada volite sebe, onda želite i da izgledate dobro - jasna je Lidija, koja ne krije da vodi sasvim normalan život, ne konzumira alkohol i radi samo ono što joj prija i zbog čega se oseća dobro.
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