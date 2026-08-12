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Odnos Jelene i Slobe Radanovića glavna je tema javnosti otkako je pevačica Ana Nikolić najavila da će izneti dokaze protiv kolegine žene. Ana tvrdi da je ona slala neprimerene poruke njenom dečku Raletu, a Sloba je u potpunosti stao na stranu svoje žene tvrdeći da je uveren da nema razloga za ljubomorom.Iako kažu da danas imaju odnos koji glasine ne mogu da poljuljaju, Jelena Radanović je jednom prilikom priznala da je napravila Slobi ljubomornu scenu jer je videla snimak sa nastupa u kojem je bio prisan sa devojkom koja mu se u prošlosti sviđala.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek u žiži Foto: Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel / Ata Images

- Kod nas ljubomore nema uopšte. Jedino pamtim jedno sa početka naše veze. Neka devojka, stvarno je bila prelepa i mlada, i Sloba mi je rekao da ona flertuje sa njim i da mu se ona sviđala fizički pre mene. Ona stala pored njega, peva onako na mikrofon, bukvalno usne na usne. On jadan, njemu glupo, sklanja se, videlo se da mu je neprijatno, on je takav. Scena je bila katastrofa i sve se to videlo na storiju. A mene nije pozvao na tu proslavu. Kada je došao kući, ne shvataš šta se desilo, samo što ga nisam iselila. To je jedina ljubomorna scena u našem životu. To je jedino eto, za sve ove godine. ne zato što nismo mi ljubomorni, nego nema potrebe, nema situacije... To je čovek koji lomi ruke i pre onoga što ste videli u Zadruzi, gledala sam ja slike. Ljubomoran je on, i ja sam, ali jednostavno nismo imali nikakvu situaciju - rekla je ona gostujući na Adria TV.

02:13 Sloba i Jelena Radanović Izvor: Kurir

Jelena dobila jezive pretnje

Podsetimo, procurile su pretnje Ana Nikolić Jeleni Radanović jer je pronašla poruke koje je ona slala njenom partneru Goranu Ratkoviću Raletu.

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu, jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - poručila je Nikolićeva i zapretila joj: "Izvlačiće te iz Drine, Morave".

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga odseći ću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala. Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života - govorila je Nikolićeva, ali tu nije stala.

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

"Nije prvi put"

Jelena je za medije ispričala da ovo nije prvi put da od Ane Nikolić dobija pretnje.