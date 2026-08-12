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Jovana Đorđević, supruga nekadašnjeg fudbalera Filipa Đorđevića, ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama fotografijama sa letovanja.

Posebnu pažnju privukle su fotografije sa nudističke plaže. Jovana je podelila nekoliko kadrova sa peščane obale, uključujući i fotografiju na kojoj leži na plaži bez kupaćeg kostima.

Na ostalim fotografijama Jovana je pokazala atmosferu sa odmora. Pozirala je pored mora, na stenama i peščanoj plaži, a objavila je i nekoliko portreta u bikiniju.

Osim fotografija sa plaže, objavila je i snimke na kojima pozira u letnjoj odeći i visokim potpeticama, uz poruku o tome da je u redu biti „opsednut“ njom, ukoliko je to sigurno mesto.

Njene objave izazvale su brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima uglavnom hvalili njen izgled.

Jovana Đorđević godinama privlači pažnju javnosti načinom na koji se predstavlja na društvenim mrežama, gde često objavljuje fotografije sa putovanja, odmora i iz svakodnevnog života. Ovoga puta, međutim, najveću pažnju privukli su upravo kadrovi sa mora i fotografije nastale na nudističkoj plaži.







1/10 Vidi galeriju Jovana Đorđević Foto: Pritnscreen/Instagram

"Toliko uspešnijih ima od mene"

Jovana Đorđević govorila je o svom privatnom životu, braku, ali i profesiji u kojoj je postigla vrtoglave uspehe iako smatra da to ništa nije posebno.

- Ja mislim da nisam ništa posebno uradila. Ne bih sebe nazvala manekenkom, više sam bila model, ali nisam postigla Bog zna kakve uspehe. Toliko ima uspešnijih devojaka od mene, ali na kraju, bolje manekenka nego žena fudbalera - rekla je Jovana u podkastu "Why so serious".



"Svi smo različiti"

Jovana je priznala da nikada nije bila zavidna i da u koleginicama nije videla konkurenciju.

- U našoj zemlji i Evropi to je potpuno druga priča. Nikada nisam bila konkurentski raspoložena. Ako dobijem posao znači da su ljudi u meni videli nešto dobro, ali mnogo puta nisam ni dobila ponudu. Moguće da me je i taj posao oblikovao što se tiče samopouzdanja. Shvatiš da smo svi različiti i kako ja mogu da se takmičim sa nekim ko ima neke drugačije stvari od mene... Nikada nisam imala uzore. Problem je što ljudi oblikuju sebe po tuđim očekivanjima...

1/7 Vidi galeriju Jovana Đorđević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram



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