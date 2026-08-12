Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić trenutno uživa u odmoru, a trenutke sa putovanja redovno deli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Nakon razvoda, Marija je rešila da se posveti sebi, a svojim najnovijim fotografijama u kupaćem privukla je veliku pažnju.

Pevačica je pozirala na plaži na Ibici u kupaćem kostimu sa tankim tračicama, dok je kosu pustila, a fotografije je podelila sa pratiocima. U jednom trenutku dodatno je povukla kupaći, pozirajući pred kamerom, što je izazvalo brojne reakcije.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen

Borba sa kilogramima

Marija je i ranije otvoreno govorila o svojoj borbi sa viškom kilograma, posebno nakon trudnoća. Kako je svojevremeno ispričala, nakon što je prestala da trenira odbojku, dobila je 15 kilograma.

Pevačica je tada isticala da nije pristalica brzih rešenja za mršavljenje i da je za nju zdrav pristup najvažniji. Govorila je i o tome da izbegava određene preparate za mršavljenje jer je, kako je sama rekla, hipohondar.

- Poznajem ljude koji koriste, ali koji imaju insulinsku rezistenciju. Svako bira šta voli. Ja sam hipohondar i bojim se. Ja sam majka dvoje dece i čitala sam svašta - rekla je tada Marija.

Kako je objasnila, u promeni životnih navika pomogla joj je i najbolja prijateljica, koja je nutricionista.

- Neka - probušena kašika je probušena kašika! Može samo da te boli glava! Moja najbolja drugarica je nutricionista i ona mi je pomogla - ispričala je pevačica.