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Toma Panić nedavno je govorio je o estradi, ali i odnosom sa pevačicom Leontinom Vukomanović.

Menadžer i suprug Nadežde Biljić otkrio je koliko mu je Leontina pomogla u životu i demantovao sve spekulacije da su imali nešto više od prijateljstva.

"Mnogo je voliim, cenim i poštujem"

Panić je bez dlake na jeziku govorio koliko mu znači Vukomanovićeva.

- Leontinu sam upoznao u Beogradu. Ja obožavam nju. Nikada nismo bili u vezi, mnogo je poštujem, volim i cenim. Pomogla mi je u raznim segmentima kada su mediji u pitanju. Videli smo se skoro na jednom rođendanu, bila je i ona, lepo smo pričali svi zajedno, Nadežda, Leontina i ja. Hvala joj na svemu, to jako znači. Umela je da mi da super savete, vetar u leđa i dan danas to poštujem - govorio je Toma za full screen media i dodao:

- Ne znam ni da li sam ikada sa Leontinom popio kafu nasamo. Leontina je uvek dobrodošla kod nas - rekao je nedavno Toma.

Mračne tajne estrade

Toma Panić već godinama je menadžer supruzi Nadeždi Biljić i zajedno sa njom radi na njenoj pevačkoj karijeri.

Više puta se u medijima spekulisalo da joj uzima novac i da taj posao obavlja samo kako bi je koristio zbog popularnosti i para, a Panić je prošle godine rešio da prvi put za Kurir u emisiji "1na1" odgovori svim zlim jezicima i otkrije istinu o finansijama ali i brutalnoj borbi na estradi.

"Ne znam odakle ljudima da ja nemam"

- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma za Kurir i dodao:

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić održala koncert Foto: Dj.Djoković

- Dešavalo se da je jedan menadžer, imao je već mušku pevačku zvezdu, dok je žensku hteo da skloni. Rekao mi je da će tu pevačicu baciti u stranu, kako bi Nadežda nastupila uz tog pevača... Naravno da nismo pristali. Taman posla, karma je čudo. U životu ne bih uradio tako nešto, da sklanjamo nekoga zbog Nadežde, pa to su u njoj radili... Zbog nekih okolnosti, Nadežda nema hit, a kada se to desi biće na tronu, to je ono malo što joj fali. Ljudi koji treba da rade pesmu kažu za sebe da su umetnici, a traže kaparu 1.000 evra, to nije problem, ali da pesma bar bude gotova, a ne da čekamo po nekoliko meseci. Želim da znam šta plaćam. Ali postoje prioriteti, nekome mora album da se uradi odmah, a neko može da čeka do iznemoglosti. Hvala svim ljudima koji su bili direktni i rekli mi odmah da nešto ne može i zašto... - govorio je Panić.

1/8 Vidi galeriju Toma Panić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir

"Muzika je postala biznis"

- Danas se svelo na kombinaciju, muzika je postala biznis. Mislim da je mnogo loše vreme i nikada teže nije bilo. Ne bih da sutra imam problem, ali moram da kažem, Baja Mali Knindža za mene nije nikakav pevač, ali ljudi ga vole, napunio je Tašmajdan, niko ga spomenuo nije... I pevači su tu delimično krivi, ne samo menadžeri, uvek im je malo... - govorio je Panić.