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Na društvenoj mreži "Tiktok" nedavno se pojavio dirljiv snimak jedne devojke koja je podelila šokantnu priču iz detinjstva. Naime, tokom NATO bombardovanja 1999. godine, njena majka ju je, tada bebu, u potpunoj panici ostavila kod pevačice Mire Škorić.

"Sve se odigralo tokom teških i nepredvidivih trenutaka"

Dok je očajnički tražila način da obavi telefonski poziv, majka je bebu u potpunom rastrojstvu predala strancima u crnom džipu.

- Sve se odigralo tokom teških i nepredvidivih trenutaka bombardovanja 1999. godine, kada je majka ove devojke, koja je tada još uvek bila beba, panično pokušavala da pronađe telefon. U stanju velikog stresa, ona je svoju bebu umotanu u roze ćebe ostavila nepoznatim ljudima u crnom džipu na koje je slučajno naišla.

"Ostavila me je ljudima u crniom džipu"

Kako je nekada izgledala Mira Škorić Foto: Kurir TV

Devojka je ovu nesvakidašnju situaciju opisala u svojoj izjavi.

- Kad se setim da me je mama usred bombardovanja 1999. godine, umotanu u roze ćebence, u panici, mahinalno ostavila random ljudima u crnom džipu na čuvanje, kako bi se popela do nekog stana da telefonira”.

Beba na sigurnom kod poznate pevačice

Majka u tom trenutku stresa nije bila u potpunosti svesna svog postupka, ali je po završetku obavljenih obaveza usledilo veliko olakšanje. Čovek koji joj je ustupio telefon preneo joj je informaciju gde se beba tačno nalazi.

1/9 Vidi galeriju Mira Škorić danas Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric

Devojka u svojoj izjavi dalje objašnjava kako je majka saznala ko joj čuva dete:

Nije ni shvatila šta je uradila dok joj čovek koji joj je dao telefon nije rekao:

- Ne brinite, dete vam je s Mirom Škorić i njenim obezbeđenjem.

Pevačica i njeno obezbeđenje pobrinuli su se da beba u tim nepredvidivim trenucima bude potpuno na sigurnom.