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Saška Karan godinama smo gledali u rijalitu i tada je skoro uvek bila u centru svađa i skandala.

Nema dlake na jeziku, voli da se svađa i izaziva ostale učesnike i skoro nema nijedan takmičar s kojim nije bila u sukobu. Folkerka je u braku sa Aleksandrom Gazivodom s kojim ima ćerku Miju, koja uopšte ne misli da nastavim maminim stopama.

Ne želi maminim stopama

Iako veoma podseća na mamu, odlučila je da se bavi ozbiljnijim poslom. Odabrala je fiziku. Završila je studije na Univerzitetu u Beogradu, a na svom Fejsbuku je otkrila da voli da putuje.

1/5 Vidi galeriju Ćerka Saške Karan Foto: Instagram

Milja je više puta bila mamin advokat u emisijama i tada je dobijala komplimente zbog lepog izgleda.

Pomno prati i očev rad, posebno onaj deo posvećen nauci, budući da je Gazivoda kao diplomirani inženjer na korak od doktorata, u poslednje vreme objavio nekoliko naučnih radova.

Zaintrigirala javnost

Pevačica i rijaliti veteran Saška Karan je nedavno uspela da zaintrigira javnost i pokrene lavinu komentara na društvenim mrežama. Jedna kratka objava na njenom Instagram profilu bila je dovoljna da se među pratiocima i ljubiteljima rijaliti programa pokrene pitanje da li muzička zvezda ulazi u „Elitu 10“?

Naime, pevačica je objavila misterioznu najavu uz samo nekoliko reči:

„Elita 10… Hm“

1/4 Vidi galeriju Saška Karan sa porodicom na moru, pokazala telo u bikiniju u sedmoj deceniji Foto: Printscreen Instagram

Iako nije dala nikakvo dodatno objašnjenje, upravo ta kratka poruka otvorila je prostor za brojna nagađanja. Fanovi su odmah počeli da komentarišu da ovakva objava teško može biti slučajna, posebno imajući u vidu da se uveliko govori o pripremama za novu sezonu popularnog rijalitija.