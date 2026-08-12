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Nikolina Pišek (53) već decenijama važi za jedno od prepoznatljivih TV lica u regionu, ali pažnju javnosti ne privlači samo svojim voditeljskim angažmanima. Njeno ime godinama se vezuje i za glamurozan život, brak sa pokojnim Vidojem Ristovićem, ali i za veoma upečatljiv izgled koji je očuvala i u šestoj deceniji života.

Na fotografiji koju je podelila sa odmora, Nikolina pozira u moru, u bikiniju sa animal printom, dok joj sunčane naočare i opušten izraz lica daju potpuno letnju atmosferu. U prvi plan dolazi njena vitka i zategnuta figura, ali i činjenica da se voditeljka, uprkos tome što je zakoračila u šestu deceniju, i dalje bez problema pojavljuje u veoma smelim izdanjima.

Foto: Printscreen/Instagram

Glamurozna svadba

Nikolina je rođena 1976. godine u Zagrebu, a tokom karijere izgradila je status jedne od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditeljki. Njena pojava godinama je bila deo njenog javnog imidža. Ipak, iza atraktivnih fotografija nalazi se životna priča koja je daleko burnija od onoga što se vidi na društvenim mrežama.

Ipak, iza grlamuroznog života je životna priča koja je daleko burnija od onoga što se vidi na društvenim mrežama. Nikolina je sa Vidojem Ristovićem započela vezu nakon perioda prijateljstva. Njihova ljubavna priča svojevremeno je punila naslovne strane.

U jednom momentu njihove veze, Vidoje je odlučio da zaprosi Pišekovu i to ni manje ni više nego prstenom od 15.000 evra. Par je ubrzo krunisao svoju ljubav brakom 3. septembra 2013. godine u Monte Karlu, a da sve bude potaman mladi Ristović se dodatno potrudio pa joj je doveo Sandija Cenova koji joj je na uvo pevao pesmu "Žena budi mi ti".

Bila je to prava gala proslava koja je, prema pisanjima medija, koštala oko 400.000 evra. Nikolina je tom prilikom blistala u venčanici sa potpisom dizajnerke Monik Lilije, uz koju je ponela dijamantske minđuše svoje svekrve. Iz ovog braka, par je dobio ćerku Unu Sofiju.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printskrin/Instagram

Iznenadni gubitak i narušena idila

Bračnu idilu i luksuzan život prekinula je prerana i iznenadna smrt Vidoja Ristovića. Ovaj tragični događaj bio je samo početak novih, teških problema za voditeljku, jer su ubrzo nakon gubitka supruga usledili oštri sukobi unutar porodice u vezi sa podelom imovine.

1/7 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje u vreme najveće ljubavi Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen

Otvoreni rat sa svekrom

Od 2022. godine, Nikolina Pišek se nalazi u otvorenom imovinskom sporu sa svojim svekrom Mišom Grofom. Međutim, situacija se nedavno dodatno zakomplikovala kada se u sudski postupak protiv nje uključila i Vidojeva ćerka iz prvog braka Matea.

S obzirom na to da ostavinska rasprava u Srbiji još uvek nije održana, Miša i Matea nisu mogli tužiti Nikolinu za imovinu u Srbiji, pa su pokrenuli pravni spor u Hrvatskoj. Oni sudskim putem potražuju kuću u kojoj Nikolina živi sa svojom ćerkom, kao i svu preostalu imovinu koja se vodila na Vidojevo ime, a koju je voditeljka nasledila.