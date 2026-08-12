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Srpski reper Vukadin Gojković, poznat kao Vuk Mob, gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", u kojoj je otvoreno govorio o raznim  detaljima iz svog života i karijere.

U iskrenom razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović, Vuk Mob dotakao se tema o kojima je ranije retko govorio - od muzičke karijere i porodice, preko učešća u rijalitiju i perioda provedenog u zatvoru, do predrasuda koje ga prate tokom cele karijere. 

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora o njegovom odnosu prema ekstremnim situacijama, tetovažama, treninzima i borilačkom sportu, kao i o tuči sa Vasom Bakočevićem.

"Lepe batine sam dobio od njega", rekao je Vuk Mob, na šta je usledilo pitanje da li mu je to iskustvo prijalo.

Vuk Mob
Foto: Kurir

"Bilo mi je predivno. Zaljubio sam se u sport kad sam dobio batine", rekao je kroz šalu, a šta je sve Vuk Mob otkrio o svom životu - karijeri, porodici, rijalitiju, zatvoru, borilačkom sportu i iskustvima koja su ga pratila kroz godine, gledaoci mogu da čuju u novoj epizodi Kurirovog podkasta „1 na 1“.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Treća epizoda: Sreda, 12. avgust u 20:00h.

- Gde gledati:Na YouTube kanalu Kurira

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Kurir.rs

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