"LEPO ME JE PREBIO" Vuk Mob šokirao priznanjem: Dobre batine sam dobio od njega, a NAKON TOGA...
Srpski reper Vukadin Gojković, poznat kao Vuk Mob, gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", u kojoj je otvoreno govorio o raznim detaljima iz svog života i karijere.
U iskrenom razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović, Vuk Mob dotakao se tema o kojima je ranije retko govorio - od muzičke karijere i porodice, preko učešća u rijalitiju i perioda provedenog u zatvoru, do predrasuda koje ga prate tokom cele karijere.
Posebnu pažnju privukao je deo razgovora o njegovom odnosu prema ekstremnim situacijama, tetovažama, treninzima i borilačkom sportu, kao i o tuči sa Vasom Bakočevićem.
"Lepe batine sam dobio od njega", rekao je Vuk Mob, na šta je usledilo pitanje da li mu je to iskustvo prijalo.
"Bilo mi je predivno. Zaljubio sam se u sport kad sam dobio batine", rekao je kroz šalu, a šta je sve Vuk Mob otkrio o svom životu - karijeri, porodici, rijalitiju, zatvoru, borilačkom sportu i iskustvima koja su ga pratila kroz godine, gledaoci mogu da čuju u novoj epizodi Kurirovog podkasta „1 na 1“.
Gde i kada možete gledati?
Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.
- Treća epizoda: Sreda, 12. avgust u 20:00h.
- Gde gledati:Na YouTube kanalu Kurira
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