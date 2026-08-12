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Nataša Rodić možda nikada nije želela da bude deo javnog sveta, ali kada su se njen sestre Bogdana i Bojana Rodić udale za sinove poznatih zvezda, javnost je počela da se zanima i za treću sestru Rodić, pa svaka njena objava na društvenim mrrežama, postane tema.

Nataša uživa u životu, ali i vrlo zna da dobro radi svoj posao od koga je zaradila za čak četiri stana. Nataša se sada nalazi na Mikonosu, a uživajući u luksuznom bazenu sa pogledom na more, pokazala je i svog partnera.

- Moj omiljeni pogled - napisala je u objavi, a osim pogleda na more mogli smo i da primetimo kršnog muškarca koga je Nataša uslikala otpozadi. Ono što se da primetiti je mišićavo telo, tetoveže i ćelava glava.

Foto: Printscrean

Od čega živi Nataša Rodić?

Ona u poslednje vreme posećuje luksuzne destinacije, izlazi, liniju je dovela do savršenstva, a mnoge zanima čime se ona bavi i od čega živi. Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Naime, pored porodičnog biznisa u Titelu, Nataša je otvorila restoran brze hrane u centru Beograda i tome je veoma posvećena u poslednje vreme pa se pretpostavlja da od toga ima veliki izvor zarade.

Kako se može videti po njenim objavama na društvenim mrežama, Nataša uživa u putovanjima, vozi se privatnim avionom i voli da troši novac na skupe krpice.

1/8 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Odmalena na pijaci

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale. Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli.

- Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - ispričala je jednom prilikom radnica na pijaci.

Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.