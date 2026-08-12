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Pevač Emir Habibović i njegova izabranica Tamara Selimović napravili su još jedan veliki korak u svojoj ljubavnoj priči. Njih dvoje venčali su se u džamiji u Baru, a ovaj trenutak za njih ima posebno mesto u srcu.

Emir i Tamara odlučili su da svoj brak najpre ozvaniče na ovaj način, jer im upravo ovo venčanje predstavlja mnogo više od formalnosti.

Iako ih nakon Tamarininog porođaja očekuje i građansko venčanje u opštini, budući supružnici ne kriju da im je ovaj trenutak bio posebno važan i da će ga zauvek pamtiti.

Posebnu pažnju privlači trenutak kada su svoje ruke stavili jednu preko druge, uz burme i Kuran.

Njihova ljubavna priča uskoro će dobiti i najlepši nastavak, dolazak još jedne bebe. Nakon Tamarinog porodjaja, par planira da organizuje i venčanje u opštini.

Za Emira i Tamaru, međutim, venčanje u džamiji nije bilo samo još jedan datum u kalendaru, već poseban trenutak koji im, kako kažu, znači mnogo više od opštinskog venčanja.

Foto: Kurir

Čeka šesto dete, a postaje i deda

Iako je javnost već upućena da će pevač uskoro stiže prinova, ono što je retko ko zna jeste da je ovo Emiru šesto dete.

Naime, on iz prethodnog braka ima troje dece, dok sa sadašnjom suprugom ima dve ćerke. Sa dva sina i tri ćerke, ponosni tata ne krije koliko je srećan zbog budućeg proširenja porodice.

Ćerka pevača iz prvog braka će se uskoro poroditi, pa osim što će dobiti šesto dete, Emir će postati i deda, a on je lepe vesti podelio sa svetom preko svog Instagram naloga.

- Hvala Bogu postaću deda, stiže dedina princeza - napisao je ponosni Emir