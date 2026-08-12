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Vladimir Tomović nedavno je bio prinuđen da zatvori bazene, te je javno govorio o problemima sa inspekcijom.

Dok je čekao papire i dozvolu za novi početak, Tomović se oglasio na Instagramu, te se zahvalio svima na podršci i ljubavi.

"Novi početak"

Sada je Vladimir objavio lepe vesti i najavio početak rada bazena.

Foto: Instagram

- Lepe vesti. Petak, 12. avgust, novi početak - napisao je bivši rijaliti učesnik na svom Instagramu.

"Bilo je i suza"

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović zajedno sa bratom izgradio je impresivno porodično imanje u Crnoj Gori, kojim se s ponosom pohvalio na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu pokazao je kako danas izgleda njihov posed, ističući da za njega to nije samo nekretnina, već dedovina u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".

1/6 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda, Paparaco lov/Printscreen

"Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli", poručio je Vladimir Tomović.

"Uloženo je puno"

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram