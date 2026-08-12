"NOVI POČETAK" Vladimir Tomović rešio probleme sa inspekcijom, najavio otvaranje bazena
Vladimir Tomović nedavno je bio prinuđen da zatvori bazene, te je javno govorio o problemima sa inspekcijom.
Dok je čekao papire i dozvolu za novi početak, Tomović se oglasio na Instagramu, te se zahvalio svima na podršci i ljubavi.
"Novi početak"
Sada je Vladimir objavio lepe vesti i najavio početak rada bazena.
- Lepe vesti. Petak, 12. avgust, novi početak - napisao je bivši rijaliti učesnik na svom Instagramu.
"Bilo je i suza"
Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović zajedno sa bratom izgradio je impresivno porodično imanje u Crnoj Gori, kojim se s ponosom pohvalio na društvenim mrežama.
Na svom Instagram profilu pokazao je kako danas izgleda njihov posed, ističući da za njega to nije samo nekretnina, već dedovina u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".
"Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli", poručio je Vladimir Tomović.
"Uloženo je puno"
- Imamo tri bazena. Dva za odrasle i jedan prilagođen za decu. Sa Vladanom sam počeo da radim na tome pre više od godinu dana, ali se to intenziviralo u zadnja tri meseca od mog izlaska iz rijalitija. O novcu ne bih, ali je uloženo puno, kako materijalnih sredstava tako i energije. Ali svaki trud se u životu isplati, rekao je jednom prilikom za domaće medije.