"IMAO JE SVOJE PIJANČENJE, RAT I MUZIKU" Ovaj pevač je otac Zlatana Ibrahimovića: Majka mu ustala u 4 ujutru i radila dva posla, a on nije izlazio iz kafane
Otac proslavljenog fudbalera Zlatana Ibrahimovića svojevremeno je punio kafane širom bivše Jugoslavije, ali je javnost mnogo više upoznala njegovog slavnog sina! Šefik Ibrahimović bio je pevač narodne muzike, a iza njegove životne priče krije se i težak period o kojem je Zlatan otvoreno govorio.
Šefik je sinu posvetio pesmu "Zlato, Zlatane", a o njihovom odnosu je Zlatan Ibrahimović govorio u svojoj knjizi.
- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga deca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primetili i ismejavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote.
- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva ceo dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog "opel kadeta". Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo retko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je deo moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro dece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: "Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe".
Pamti uvrede i psovke
Zlatan je u knjizi "Adrenalin" napisao da se njegova porodica raspala zbog oca koji se odao alkoholu, a pamti i žustre svađe svojih roditelja.
- Vikali su;:“J**** ti mater u pi***!“ Mislio sam, odlično, baš kao kod kuće. Ovde mi je dobro. On nije gledao moje utakmice, niti me ohrabrivao sa školom. On je imao svoje pijančenje, svoj rat i svoju jugoslovensku muziku - napisao je Zlatan u autobiografiji.