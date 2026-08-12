- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga deca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primetili i ismejavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote.

- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva ceo dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog "opel kadeta". Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo retko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je deo moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro dece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: "Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe".