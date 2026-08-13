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Zdravko Čolić je još 2023. kupio luksuzni stan kod Pule u Istri. Ipak, on u njemu još uvek ne može da uživa sa svojom porodicom jer useljenje kasni.

Kako saznajemo, u novu nekretninu, koja se gradi u sklopu atraktivnog i skupocenog projekta smeštenog na granici između marine i Pješčane Uvale, Čola će moći da se useli najranije na proleće sledeće godine.

Ključ u ruke

Foto: Shutterstock, Tamara Trajković

Pop zvezda je tada za svoj novi dom na Hrvatskom primorju izabrala manji stan u jednoj od pet zgrada sa 150 stanova, smeštenih na brdu iznad marine koje se nadvija nad zalivom i iz kojih, čak i s nižih spratova, puca pogled na brodice, hotel, Verudu Porat, Verudelu, Pješčanu Uvalu i Fratarski otok. Kako su tada pisali mediji Istarski.hr, Index.hr i 24sata.hr, to je jedan od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u novije vreme.

Cena stanova u ovim zgradama tada se kretala oko 5.500 evra po kvadratu, a Čola će za taj novac, kad bude bilo vreme za useljenje, imati na raspolaganju hodnik s garderobom, kupatila, dnevni boravak s kuhinjom i trpezarijom, spavaću sobu i terasu. Stanu pripada i jedno garažno mesto i ostava, kao i zajednički bazen.

Foto: Screenshot

Čolić će stan dobiti po principu "ključ u ruke", s kompletno uređenim kupatilom (nameštaj i sanitarije), podnim oblogama u svim prostorijama (keramika prve klase, laminat), sa sprovedenim elektroinstalacijama, ugrađenim klima-uređajem, unutrašnjom stolarijom, spoljašnjom PVC ili ALU stolarijom, protiprovalnim i protivpožarnim ulaznim vratima, antenskim sastavom, UTP mrežom i zidovima bele boje, navodi se u opisu jedne takve nekretnine u oglasima.

Kako smo saznali, legendarni pevač se već nekoliko puta raspitivao kada će moći da se useli u stan, a prilikom svakog boravka u ovom delu Hrvatske on je dolazio na gradilište kako bi se i sam uverio kako radovi napreduju.

Nakon što smo dobili informaciju da useljenje ipak kasni, ali i kada će Čola s porodicom moći da uživa u svom novom stanu koji je debelo platio, kontaktirali smo s hrvatskom agencijom za nekretnine koja posreduje u prodaji. Razgledanje trenutno praktično nije moguće jer je pristup zgradama opasan i prolazi kroz gradilište, pa je ponuda uglavnom dostupna opisno i u slikama, napomenuli su nam.

1/11 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Screenshot

- Prve dve zgrade već su skoro u potpunosti rasprodate, a u ponudi imamo još samo stanove od 50 kvadrata, koji se prodaju po ceni od 5.800 evra po kvadratu. Oni se nalaze u prizemlju i trenutno imaju pogled kroz žbunje. Vlasnik čija je cela ta parcela bila rekao je da će to iseći. A žbunje, odnosno krčenje zone koja još zaklanja pogled, tek je deo posla koji investitora čeka do proleća 2027, kada se očekuje završetak prve dve zgrade. Za preostale tri još uvek je u toku pribavljanje građevinske dozvole. Paralelno s građevinskim radovima, s "Hrvatskim šumama" se traži način za uređenje zelene padine ispod zgrade, a završetak svih pet zgrada očekuje se do 2028 - rekli su nam u agenciji za nekretnine.

Cenovnik stanova

Čolić nam se do zaključenja broja nije javljao na pozive za komentar.

Inače, na pomenutom sajtu za nekretnine stoji da manji stan s bazenom u prizemlju košta 8.250 evra po kvadratu, što je oko pola miliona evra za stan s jednom spavaćom sobom.

Foto: Screenshot

Na kraju, može se zaključiti da se, prema trenutno dostupnoj ponudi, cena stambene jedinice u ovom luksuznom naselju kreće od 287.720 do 575.000 evra, a u ponudi ima manjih, površine pedesetak kvadrata, pa do prostranijih od 102 kvadrata.

Kurir.rs

Zdravko Čolić: