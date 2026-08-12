Slušaj vest

Aco Pejović govorio je o privatnom životu, o odrastanju svojih ćerki, nostalgiji koja ga lomi, ali i otkrio zbog čega se njegova kuma Aleksandra Prijović konstantno ljuti na njega.

Iako je klub bio ispunjen do poslednjeg mesta, Aco je ostao realan kada je u pitanju opšta slika ovogodišnjeg leta. I pored vrhunske energije koju deli sa publikom, primećuje da se situacija na primorju promenila.

U Budvi nema greške

"Pa nema greške tu u Budvi. Meni je top. Gde god da dođem uvek je i vrhunska atmosfera i uvek bude ljudi. Nemam ja tu nešto sad kao negde manje, negde više. Ali Bože moj, sezona je takva da naprosto ono nije... nije, nije izgleda neko dobro vreme za sezonu ovde, ali biće bolje."

Foto: Nemanja Nikolić

Pevač s ponosom ističe da su njegove naslednice izrasle u mlade žene koje neguju prave vrednosti. One obožavaju umetnost, a Aco priznaje da su po karakteru "preslikana majka".

Ćerke umetnice

"One su devojke koje idu, putuju, što ja jako volim i poštujem da je tako. Dolaze one naravno kod mene na koncerte kad su neki veći koncerti, sad nešto ono tipa diskoteka ili nešto nečeg manjeg, to ne. Ali vole da putuju i da obilaze. Meni drago zbog toga što su takve i što vole to da rade i što posećuju, i ono kojekude po Beogradu, to da ne pričam, svaka predstava je odgledana u bilo kom od pozorišta. I što po svetu idu isto i tamo idu na predstave i to mi je super."

A onda, knedla u grlu – Aco je priznao ono što muči svakog oca čija deca odrastu. Priznaje da mu nedostaju vremena kada su bile devojčice i kada je njegov uticaj bio presudan.

1/5 Vidi galeriju Aco Pejović sa suprugom Biljanom Foto: Nemanja Nikolić

"Fale mi ti dani..."

"Moram da ti priznam, da. Nekako sad ne ulazim u onu priču kao: ‘manja deca manji problemi, veća deca veći problemi’. Ja nemam problema stvarno. Nego nekako upravo to, znala si šta pitaš. Fali mi to. Fale mi ti dani neki kad sam nekako drugačije mogao da reagujem, utičem na njih i sve. Sad su odrasle, sad možemo da pričamo barabar. Tako da fale mi ti neki dani njihovi ono kad sam mogao i da podviknem i da... Ali sad šta da radimo. Tako je kako je."

O Aleksandri Prijović

Na Acinom nastupu pojavila se i njegova kuma Aleksandra Prijović, koju pevač naziva svojom "dušom" i "zlatom". Ipak, priznao je da među njima postoje "slatke muke" jer Aleksandra želi više zajedničkih trenutaka.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Kurir, Printsceen/Instagram

"Pa retko se nađemo zato što i ona puno, zaista puno radi, i ja. Ali tako kad se negde, kao sinoć, napravilo da ona sinoć nije radila, a ja sam radio. Ona je došla kod kuma svoga i to je jedno zlato. To je jedna divna duša. Jedno dobro stvorenje koje poštuje naše kumstvo i naše prijateljstvo. Uvek se ljuti... to moram, i ona će sad ako bude gledala ovo uvek će reći nije tako... ljuti se što se malo više ne viđamo i ne družimo. Ali ja joj kažem da moramo nekako to da: što se manje viđamo, više se volimo. Nekad je u tim nekim starim vremenima uvek bilo da se kum birao iz nekog drugog mesta, sela, kako god, što dalje, da bi se manje viđali i da ne bi ulazili uopšte u situaciju da dođu da se nešto neko nekog prepore, da se preporeknu ono ili posvađaju ne daj Bože ili tako nešto."

Porodica Živojinović

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

Pejović je naglasio da je njegova ljubav prema porodici Živojinović ogromna. Uz kumu, posebno je istakao Filipa, ali i njihove naslednike.

"Ali Aleksandra je moja duša. Jedno divno stvorenje. Filip, srce moje, brat, i dečurlija naravno, su moja ljubav i život, sve. Tako da nema tu."

Kurir/Blic