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Dea Đurđević se slikala u studiju

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Voditeljka Dea Đurđević na svet je pre dve nedelje donela ćerku Iris i već se sjajno snalazi u najlepšoj životnoj ulozi. A sada je objavila jasan stav o roditeljstvu, koji je neretko tema polemike.

Naime, ona je objavila snažan stav na svom Instagramu, koji je često predmet polemike:

"Ako ga svaki put uzmeš kad zaplače, stalno će da očekuje da dođeš" - Da to i jeste poenta - objavila je voditeljima i otkrila je kako će se ophoditi prema svojoj bebi.

Foto: Printscreen/Instagram

Uživa u svojoj devojčici

Dea se, po svemu sudeći, odlično se snalazi, a ceo dom ukrasila je za ćerku sa posebnom ljubavlju.

Kada je postala mama, jedna od njenih prvih objava ovako je glasila:

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea između ostalog.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević pokazala sobu za ćerku Foto: printsacrean, Printscrean

"Više sam se ja uplašio nego Dea"

Podsećamo, nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

Foto: Pink.rs