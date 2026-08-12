

Susret jednog od najprepoznatljivijih glasova regionalne muzičke scene i umetnika mlađe generacije donosi spoj različitih senzibiliteta, ali i emociju koja ih je povezala već pri prvom slušanju pesme. Upravo je Adi pozvao Sašu da zajedno otpevaju „Daljine“, a iskusni pevač nije krio zadovoljstvo zbog ove saradnje.



- Srećan sam što me je Adi pozvao da zajedno otpevamo „Daljine“. Volim da sarađujem sa mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umetnik, sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli - rekao je Saša Matić.



Kako ističe, pesma mu se dopala već na prvo slušanje, zbog čega nije imao dilemu da li želi da postane deo ovog muzičkog projekta.



- Pesma mi se dopala već na prvo slušanje i nisam imao dilemu da li da budem deo ove priče. Mislim da smo spojili dve različite energije na jedan lep i, verujem, publici zanimljiv način - kazao je Matić.



Iako pripadaju različitim generacijama izvođača, Saša i Adi dele prepoznatljiv emotivni pristup muzici, pa će njihova saradnja nesumnjivo privući pažnju publike širom regiona. Obojica veruju da će slušaoci u novoj pesmi prepoznati emociju koja ih je pratila tokom njenog nastanka.



- Nas je pesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo da čujemo kako će je publika doživeti. Verujem da će ljudi osetiti ono što smo i mi osetili dok smo je stvarali, da će je voleti i dugo slušati - poručio je Saša.



Duet „Daljine“ biće objavljen sutra, 13. avgusta, u 12 časova, kada će publika prvi put imati priliku da čuje kako zvuči spoj glasova Saše Matića i Adija Šoša.