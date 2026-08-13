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Iako se poslednjih godina ne pojavljuje često u javnosti, Boban Zdravković i dalje vredno radi i nastupa širom Balkana. Njegov zvanični profil na Tiktoku pokazuje da je i tokom ovog leta imao brojne nastupe, pa je jasno da pevač nije odustao od muzike i publike.

I dalje ga žele

A da njegovi hitovi i dalje imaju posebnu publiku, pokazalo se i pre nekoliko dana, kada se na jednom nastupu jedva izvukao iz ruku velikog broja obožavateljki. Uglavnom su to bile dame koje godinama prate njegov rad i sad, kada su dobile priliku da mu priđu, nastala je prava mala gužva.

Kako se može videti na snimku na Tiktku, Boban je uveseljavao publiku, a onda je na desetine žena poželelo da se fotografiše s njim. Jedna po jedna prilazile su pevaču dok su se ostale gurale kako bi uhvatile svoj trenutak sa omiljenim pevačem. Situacija je u jednom trenutku postala toliko užarena da je moralo da reaguje i obezbeđenje.

Ipak, sve je proteklo u veseloj atmosferi. Čak je i redarima ovaj prizor bio zanimljiv, pa se sve vreme moglo videti kako se ljudi oko Bobana smeju dok su se žene smenjivale i pokušavale da naprave fotografiju s njim. Umesto da sprečavaju dobru zabavu, pripadnici obezbeđenja očigledno su uživali u prizoru i samo pazili da gužva ne izmakne kontroli. Boban je, sudeći prema reakcijama publike, i dalje pravi magnet za žensku publiku.

Bugari ga mnogo vole

Podsetimo pevač je nedavno otkrio da nije u medijskoj ilegali, ali da ga više ispunjavaju nastupi nego gostovanja po televizijama.

- Nisam u medijskoj ilegali, to je moja priroda, pojavim se kad ima nešto interesantno. Izbacio sam pesmu "Ritam juga", više ćemo se družiti. Puno mi je srce kad nastupam u Beogradu, drago mi je uvek da se sretnem sa dragim ljudima.

Bobana Zdravkovića oduvek je posebno volela bugarska publika, pa poslednjih godina često tmao nastupa i snima pesma za njihovo tržište.