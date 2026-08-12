KAĆA ŽIVKOVIĆ POMERA GRANICE OVOG LETA! Krcat klub pevao uglas sa Kaćom, a ona već ima nove planove (VIDEO)
Pevačica Katarina Živković napravila je atmosferu za pamćenje u klub u Starom Baru koji je bio krcat. Publika je s njom horski pevala kako stare, tako i nove hitove.
Kaća ovog leta gotovo da nema predaha, budući da nastupa iz večeri u veče širom regiona, a zbog gustog poslovnog rasporeda, iako veliki deo vremena provodi na primorju, kako nam je otkrila, još uvek ne stiže da uživa na plaži, suncu i moru.
– Tempo je stvarno ubitačan, ali ja obožavam svoj posao i svoju publiku i zato imam energiju. Veoma sam zadovoljna, stvarno puno radim, kao što možete da vidite i sami. Krajem meseca idem na odmor, tako da ću se tada sunčati i kupati – rekla nam je Kaća.
Da Katarina ima razloga da bude zadovoljna, najbolje govore prizori sa njenih nastupa. Folk zvezda ovog leta puni klubove širom regiona, a gotovo svaki njen nastup protiče pred krcatim lokalima i publikom koja sa njom peva od prve do poslednje pesme.
Sudeći po dosadašnjoj letnjoj sezoni, Kaća je definitivno jedna od najangažovanijih folk pevačica ovog leta, a do kraja avgusta očekuje je još niz nastupa, nakon čega će, kako je i sama najavila, konačno izdvojiti vreme za zasluženi odmor.