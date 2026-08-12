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Emir Habibović i njegova izabranica Tamara Selimović napravili su još jedan veliki korak u svojoj ljubavnoj priči.

Njih dvoje venčali su se u džamiji u Baru, a ovaj trenutak za njih ima posebno mesto u srcu.

Emir i Tamara odlučili su da svoj brak najpre ozvaniče na ovaj način, jer im upravo ovo venčanje predstavlja mnogo više od formalnosti.

Viralna fotografija

Bračni par objavio je fotografije sa ceremonije, a jedna od slika postala je viralna.

Emir Habibović
Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Emir i Tamara slikali su svoje burme, i to na identičan način kao i Kristiano Ronaldo i njegova supruga Georgina.

Kristijan Ronaldo
Foto: Printscreen/Instagram

 Fotografija fudbalera i pevača gotovo je identična, te samo oštrom oku ne mogu promaći razlike. Na društvenim mrežama uveliko se komentariša ova slučajnost.

Ronaldo i Georgina

Jedan od najboljih svetskih fudbalera Kristijano Ronaldo i influenserka Georgina Rodrigez venčali su se na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu, u Portugaliji.

Par je izgovorio sudbonosno „da” u utorak, na „intimnoj i privatnoj” ceremoniji kojoj je prisustvovalo njihovo petoro dece, godinu dana nakon što su se verili.

Kristijano Ronaldo sa svojom odabranicom Georginom Rodrigez Foto: Waleed Zein / AFP / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Meusel / imago sportfotodienst / Profimedia / Instagram/georginagio, Paul Cousans / News Licensing / Profimedia

Ronaldo je podelio vest da su se on i Georgina venčali posle deset godina veze tako što je na Instagramu objavio fotografiju njihovog venčanog prstenja. Predstavnik za medije slavnog fudbalera takođe je potvrdio ove vesti izjavom:

„Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se danas na građanskoj ceremoniji u Kaskaisu u Portugaliji i sada su zvanično muž i žena. Ceremonija je bila privatan i intiman trenutak kom je prisustvovalo njihovo petoro dece", piše Dejli Mejl.

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Tamara Selimović i Emir Habibović

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Emir Habibović uhvaćen u retkom izdanju Izvor: Privatna arhiva