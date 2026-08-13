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Taman kada smo pomislili da će ovo leto proći bez velikih svađa, prozivki i prekida prijateljstava na estradi, pred sam kraj pojavila se priča koja je uzburkala javnost. Seka Aleksić i Tea Tairović izgleda više nisu u dobrim odnosima, a pojedini korisnici društvenih mreža tvrde čak i da je starija koleginica blokirala mlađu koleginicu. Mi smo proverili na profilima glavnih aktera ove priče na društvenoj mreži Instagram i ono što smo videli je da se koleginice ne prate na pomenutoj mreži.

"Karijeru ti vratila iz mrtvih"

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da su Seka i Tea donedavno bile u veoma dobrim odnosima i da su jedna o drugoj imale samo reči hvale. Njihova saradnja mnogima je bila dokaz da na estradi ipak može da postoji kolegijalnost između generacija, a Tea je za Seku uradila i pesmu koja je privukla ogromnu pažnju publike. Reč je o numeri "Umri do zore", za koju se Tea Tairović navodi kao autor teksta. Pesma je postala jedan od zapaženijih trenutaka Sekinog novijeg perioda u karijeri, a njihova saradnja dodatno je dobila na značaju jer je Tea već tada važila za jednu od najtraženijih mladih zvezda. Seka je u raznim emisijama naglašavala da joj je Tea napisala dve pesme pored pesme "Umri do zore" i pesmu "Ti i ja" koje su konačno ličile na one pesme koje su je i davnih godina proslavile. Govorila je i o tome koliko veruje mlađoj koleginici kada je u pitanju njen talenat za pisanje pesama i da je jako srećna što su se spojile.

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva, Kurir

Upravo zbog toga informacija da su odnosi među njima navodno zahladili izazvala je brojne reakcije. Korisnici društvene mreže Iks nisu štedeli komentare na Sekin račun, pa su pojedini poručivali da bi trebalo da ceni koleginicu koja joj je, kako tvrde, pomogla da ponovo napravi veliki muzički rezultat.

"Napisala ti je hit, a ti je blokiraš", "Karijeru ti vratila iz mrtvih, treba da si joj zahvalna", "Seka ima pik na mlađe koleginice. Potkačila Milicu Pavlović par puta, blokirala Teu, potkačila i Priju, ženo, saberi se", "Aleksić blokirala ženu koja joj je napravila jedini hit u poslednjih pet godina", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati u raspravama, dok drugi podsećaju na to da se "Umri do zore" i danas vezuje za Sekin veliki povratak.

Stupili smo u kontakt sa pi-ar timom Tee Tairović, ali oni nisu hteli da se oglašavaju povodom ove priče. Poslali smo poruku i Seki, međutim, umesto odgovora usledilo je blokiranje. Aleksićeva je inače poznata po tome da uglavnom novinarima blokira pozive i poruke čim joj postave neko pitanje, pa nas ova situacija nije iznenadila.

1/11 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić, ATA images, Kurir

Ratuje s pevačicama

Dakle, istina o tome šta se dogodilo između dve pevačice za sada nije poznata, ali činjenica jeste da je došlo do zahlađenja odnosa jer jedna drugu više ne prate na Instagramu.

Seka je tokom karijere često bila u centru estradnih polemika, skandala i svađa, a poznato je da nije u dobrim odnosima s Darom Bubamarom i Stojom Novaković, Majom Berović, dok je s Jelenom Karleušom takođe bila u dugogodišnjem ratu.