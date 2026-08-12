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Goca Tržan i Radomir Novaković Raša danas imaju prelep povod za slavlje.

Pevačica i bubnjar danas proslavljaju 15 godina ljubavi.

Slave ljubav

Goca i Raša važe godinama za jedan od najskladnijih brakova na estradi, a njihova ljubav odoleva svim problemima i iskušenjima.

Jedna od prvih čestitki bila je od Rašiniog brata koji je objavio zajedničku fotografiju bračnog para sa njegovim sinom.

- Srećno vam bilo 15 godina veze, a uskoro i uskro 11 godina braka - pisalo je u opisu.

Foto: Instagram

Prvi komentar ispod fotografije ostavila je Rašina mama Zorica, koja je okačila emotikon srca.

"Mi smo porodica"

Podsetimo, Gocina svekrva je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu.

Goca Tržan je od Raše starija 14 godina, a jednom prilikom su njegovi roditelji Zorica i Dragan rekli kako gledaju na ovaj odnos.

- Mi smo porodica koja sve probleme iznosi na sto i razgovaramo. Mi nismo čuli ni saznali, nego nam je naš sin lepo to rekao. On je bio u Novom Sadu, studirao i svirao sa jednim bendom. Onda je bila audicija za Gocin bend, ja sam mislila da njega neće primiti jer je mlad, studira, roker je više bio. Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan, Jelena Rozga Foto: ATA images, Miomir Milić

"Došla nenajavljena"

Zorica je ispričala i da je pevačica tada nenajavljena došla u njihovu kuću.

- Prvi put je došla kod nas nenajavljena, baš kad smo menjali prozore, ja sam imala utisak da je htela da ga iznenadi, ali i da vidi našu reakciju. Da bi imala svoje mišljenje sa kim ima posla. Sve je to bilo spontano, normalno, onda je počeo da dovodi Lenu, ona se uklopila sa decom ovde i sve je to lepo. Ta razlika u godinama nas ne zanima, ako se oni slažu, to je najbitnije - govorila je svojevremeno Rašina majka i priznala da je raznih komentara okoline bilo.

1/6 Vidi galeriju Svadba Goce i Raše Foto: Instagram, Printscreen/Youtube, Petar đorđević, Luka šarac

"Goca je normalna osoba"

- Bilo je pitanja, ali iza leđa. A to su loši ljudi. Bilo je i rodbine, pa su se pitali da li će da potraje, pa Bože moj, dok je sinova, biće i snaja, dok je ćerki, biće i zetova. Goca je normalna osoba, pa je i nama normalna snaja. Učestvuje u svim našim dešavanjima, lepim i ružnim, znaju sve, mi smo stalno sa Radomirom na vezi, često dođu. Ne mešaju nam se u život ni mi njima. I to je pravi recept. Prošlo je koliko godina, mi se nikad nismo sporečkali - rekla je tada Zorica.