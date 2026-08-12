Gost večerašnjeg podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00, je Vukadin Gojković, poznatiji javnosti kao Vuk Mob, reper i rijaliti igrač.

Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu, gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

Teme o kojima će biti reči tokom razgovora voditeljke podkasta Ivane Martinović i gosta su, između ostalog: