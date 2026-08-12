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Gost večerašnjeg podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00,  je Vukadin Gojković, poznatiji javnosti kao Vuk Mob, reper i rijaliti igrač. 

Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu,  gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

Teme o kojima će biti reči tokom razgovora voditeljke podkasta Ivane Martinović i gosta su, između ostalog: 

  • Povlačenje iz muzike i okretanje sportu

  • Ljubav prema MMA i mentalitet „all in“

  • Meč sa Vasom Bakočevićem i iskustvo borbe

  • Povrede, preterivanje i ego u treningu

  • Kako su ga životna iskustva promenila

  • Rijaliti, zatvor i cena popularnosti

  • Predrasude, alkohol i iskrenost

  • Muzička karijera i saradnje sa velikim imenima

  • Očinstvo, porodica i najveći životni gubici

  • Steroidi, ego na estradi i životna filozofija

Gledajte Vuka Moba večeras u 20.00 na Kurirovom YouTube kanalu. 