„ZAŠTO SAM ODLUČIO DA UĐEM U RING“- Vuk Mob u podkastu „1 na 1 Gymcast“ večaras od 20.00 na Kurirovom YouTube kanalu
Gost večerašnjeg podkasta na Kurirovom YouTube kanalu, koji svake druge srede možete gledati od 20.00, je Vukadin Gojković, poznatiji javnosti kao Vuk Mob, reper i rijaliti igrač.
Dva puta mesečno, počevši od 15. jula, sredom od 20.00, na Kurirovom YouTube kanalu, gledate podkast “1 na 1 Gymcast”. Podkast u kom se razgovor odvija „jedan na jedan“, koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.
Teme o kojima će biti reči tokom razgovora voditeljke podkasta Ivane Martinović i gosta su, između ostalog:
Povlačenje iz muzike i okretanje sportu
Ljubav prema MMA i mentalitet „all in“
Meč sa Vasom Bakočevićem i iskustvo borbe
Povrede, preterivanje i ego u treningu
Kako su ga životna iskustva promenila
Rijaliti, zatvor i cena popularnosti
Predrasude, alkohol i iskrenost
Muzička karijera i saradnje sa velikim imenima
Očinstvo, porodica i najveći životni gubici
Steroidi, ego na estradi i životna filozofija
Gledajte Vuka Moba večeras u 20.00 na Kurirovom YouTube kanalu.