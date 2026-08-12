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Đina Džinović, ćerka našeg pevača Harisa Džinovića, donela je odluku da prekine emotivni odnos sa partnerom sa kojhim je prethodnih meseci živela u Barseloni.

Iako se spekulisalo čak i o veridbi sa sada već bivšim momkom, Harisova naslednica je nastavila dalje, podignute glave, i sada je sasvim fokusirana na sebe, te se posvetila uživanju sa prijateljima i luksuznim putovanjima.

1/9 Vidi galeriju U ovom luksuzu uživa Đina Džinović Foto: Printscreen Instagram

Đina sada maksimalno koristi tople letnje dane, provodivši vreme na relaciji Crna Gora - Mikonos - Monte Karlo, gde je često viđena u društvu bliskih prijatelja. Slobodna Đina svojom lepotom privlači mnoge poglede, ali i veliku pažnju javnosti.

"Ona je presekla"

Kako otkriva za Informer dobro obavešten izvor blizak pevačevoj ćerki, raskid je prošao bez prevelike medijske drame.

- Đina je definitivno završila tu priču. Nije bilo dramatično u javnosti, ali je ona presekla i rešila da ide dalje. Sada je fokusirana samo na sebe i uživanje.

1/5 Vidi galeriju Đina Džinović uživa u Monaku Foto: Preent Screen

"Udvarači se samo nižu"

Izvor dodaje da je Đina skroz posvećena sebi, pa samim tim, nedostupna za nove emotivne poduhvate.

- Bukvalno blista! Gde god da se pojavi, svi gledaju u nju. Telefon joj ne prestaje da zvoni, udvarači se samo nižu, ali ona trenutno ne želi ništa ozbiljno - zaključio je izvor.

Bivšem poslala snažnu poruku

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Da dobro razume sebe i svoje emocije, svedoči i njena objava na drušvtenim mrežama, za koju se sluti da je upućena upravo nekadašnjem partneru.

Cecina pesma "Rođen sa greškom" našla se na storiju Harisove naslednice, a posebo je privuklo pažnju to što je u videu naglasila stihove i pojačala emociju sa nekoliko znakova uzvika, što su pratioci odmah protumačili kao direktnu poruku bivšem partneru.

"Nije bilo slučajno"

- Nije to bilo slučajno. Đina tačno zna šta radi. Taj snimak je bio njena poruka - tiha, ali vrlo direktna. Ko treba, razumeo je - pojasnio je izvor za pomenuti medij.

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