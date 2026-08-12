ISPLIVALA STROGO ČUVANA TAJNA "PINK" PRODUKCIJE Očekuje vas veliko iznenađenje u septembru
"Elita 10" će početi 5. septembra, a uveliko traje interesovanje javnosti ta ovu sezonu rijalitija. Produkcija "Pink-a" sprema pravi spektakl za sam početak.
Ulazak Anđele Đuričić na imanje u Šimanovcima odavno nije tajna, a ono što će mnoge iznenaditi, ali i obradovati, jeste informacija da se na vratima Bele kuće neće pojaviti sama!
Naime, kako pišu domaći mediji, društvo bi trebalo da joj pravi njen izabranik, Nenad Marinković Gastoz. Kako se navodi, njih dvoje bi trebalo zajedno kroče u Šimanovce u septembru, što se smatra jednim od najvećih iznenađenja očekivane sezone.
Tajna
Spekuliše se da produkcija "Pink-a" ovu vest čuva u tajnosti, sve do Gastozovog pojavljivanja u Beloj kući.
Kako bi fanovi do samog kraja bili u neizvesnosti, Gastoz se, navodno, neće preterano eksponirati u medijima, kao ni najavljivati svoj dolazak.
Odneo pobedu u "Eliti 8"
Podsećamo, Gastoz je iz osme sezone izašao kao pobednik, dok je njegova partnerka, Anđela Đuričić, tada osvojila drugo mesto.
Njihov odnos bio je jedna od centralnih tema i priča prethodne sezone, pa nema sumnje da bi njihov zajednički ulazak i ponovni boravak pred kamerama odmah postao glavna tema celog regiona.
Kurir.rs / blic / srbijadanas
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