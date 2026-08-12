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"Elita 10" će početi 5. septembra, a uveliko traje interesovanje javnosti ta ovu sezonu rijalitija. Produkcija "Pink-a" sprema pravi spektakl za sam početak.

Ulazak Anđele Đuričić na imanje u Šimanovcima odavno nije tajna, a ono što će mnoge iznenaditi, ali i obradovati, jeste informacija da se na vratima Bele kuće neće pojaviti sama!

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

Naime, kako pišu domaći mediji, društvo bi trebalo da joj pravi njen izabranik, Nenad Marinković Gastoz. Kako se navodi, njih dvoje bi trebalo zajedno kroče u Šimanovce u septembru, što se smatra jednim od najvećih iznenađenja očekivane sezone.

Tajna

Spekuliše se da produkcija "Pink-a" ovu vest čuva u tajnosti, sve do Gastozovog pojavljivanja u Beloj kući.

Kako bi fanovi do samog kraja bili u neizvesnosti, Gastoz se, navodno, neće preterano eksponirati u medijima, kao ni najavljivati svoj dolazak.

Odneo pobedu u "Eliti 8"

Podsećamo, Gastoz je iz osme sezone izašao kao pobednik, dok je njegova partnerka, Anđela Đuričić, tada osvojila drugo mesto.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Njihov odnos bio je jedna od centralnih tema i priča prethodne sezone, pa nema sumnje da bi njihov zajednički ulazak i ponovni boravak pred kamerama odmah postao glavna tema celog regiona.

Kurir.rs / blic / srbijadanas

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