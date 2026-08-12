Zaključana u stanu

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.