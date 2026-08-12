DVA DANA JU JE DRŽAO ZAKLJUČANU U STANU Ava Karabatić uspela da pobegne, hitno uletela u Hrvatski konzulat u Beogradu
Starleta Ava Karabatić je nedavno optužila svog verenika za nasilje, a sada je uletela u prostorije Hrvatskog konzulata u Beogradu kako bi zatražila hitnu pomoć.
Naime, ona je tvrdila da je od pobegla od verenika, koji ju je, navodno, zlostavljao.
Zaključana u stanu
Prema njenim rečima, prethodna dva dana je provela zaključana u stanu svog partnera u naselju Resnik, u Beogradu. On joj navodno nije dozvoljavao da izađe jer je strahovao da će ga prijaviti policiji.
Ava je, zatim, uspela da pobegne od njega i uputila se pravo u konzulat da potraži pomoć zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpela, prenosi Telegraf.
"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"
Inače, starleta se oglasila neposredno nakon nemilog događaja i iznela veliko saopštenje koje je potreslo domaću javnost.
- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.
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