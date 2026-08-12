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Nekadašnji takmičar "Elite", Uroš Stanić se sprema da uplovi u muzičke vode, a sada je pokazao ženu koja je njegov veliki oslonac, ali i podrška kroz poduhvate u životu.

Naime, na njegovom Instagram nalogu je osvanula fotografija na kojoj je zagrljen sa najvažnijom ženom u njegovom životu - sa majkom.

- Moje sve - bile su Uroševe reči ostavljene u opisu ove fotografije uz crveno srce, a objava je naišla na brojne reakcije, pa su se mnogi i raznežili.

Foto: Printscreen Instagram

Još tokom učešća u rijalitiju je isticao da mu je majka jedina i najveća podrška koju ima u životu, a ispod nove objave našli su se dirljivi komentari podršle, ali i nekadašnjih cimera, a među prvima su se javile Mina Vrbaški i Boginja.

Ulazi u muzičke vode

Podsetimo, Uroš Stanić je odlučio da napravi novi korak u svojoj karijeri i uplovi u muzičke vode!

Naime, Uroš je na svom Instagram profilu najavio da uskoro stiže njegova prva pesma, čime je među svojim pratiocima izazvao veliko interesovanje. Iako za sada nije otkrio sve detalje o numeri, njegova objava bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i pitanja o tome kada će publika moći da čuje njegov muzički prvenac.

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

Bivši rijaliti učesnik se ovim povodom oglasio, te otkrio da je u ovaj projekat uložio više hiljada evra.

- Da, izbacujem prvu pesmu i odlučio sam da uplovim u muzičke vode. Uložio sam puno para, trudna u sve ovo i ljude očekuje spektakl. Pesma je jako ekstravagantna i ljude će da se čuju, a i kad vide spot. Ja sam u ovo uložio više hiljada evra i ozbiljni ljudi rade na ovom projektu, ceo tim. Jedva čekam da sve završi i da moja prva pesma i spot ugledaju svetlost dana. Odlučio sam da se medijski povučem kako bih mogao što bolje da radim na ovome što spremam - rekao je Uroš Stanić za Pink.rs.

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