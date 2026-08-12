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Ljubavna drama Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta ne prestaje da intrigira javnost, a nakon žestokih poruka, optužbi i raskida koji se odigrao pred očima javnosti, sve oči uprte su u misteriozni USB. Pevačica je nagovestila da poseduje sadržaj koji bi mogla da prosledi Slobi Radanoviću, što je dodatno podgrejalo spekulacije o odnosu njegovog braka sa Jelenom Radanović.

"Ta veza ne može tek tako da se završi"

Ljiljana Stanišić smatra da javnost njihove raskide ne bi trebalo da posmatra kao konačne, budući da su Ana i Rale i ranije prolazili kroz izuzetno turbulentne periode.

- Kada govorimo o njihovom odnosu, sve to treba uzeti sa rezervom. Imali smo situacije kada je Ana govorila jedno, kada je bila veoma oštra, kada je Raleta predstavljala na jedan način, a onda, posle određenog vremena, ponovo gledamo zajedničke fotografije, slušamo kako je sve sjajno i bajno i kako ljubav cveta. To je obrazac koji smo već imali prilike da vidimo. Zato verujem da ni ovaj put ne možemo da kažemo da je to definitivno kraj. Ta veza je prepuna izazova, ali i emocije koja očigledno ne može tako lako da se ugasi. Dovoljna je jedna nesuglasica, jedno nerazumevanje, pa da sve eksplodira, ali isto tako može da bude dovoljan i jedan razgovor da se stvari potpuno preokrenu - rekla je Ljiljana.

Prema njenim rečima, Ana je ovog puta posebno burno reagovala jer je očekivala od Raleta da stane uz nju i da određene situacije preseče.

- Mislim da je Ana srcem reagovala. Videla je neke stvari koje su je povredile i pogodile i iz tog razloga je reagovala na način na koji je reagovala. Ako pogledamo celu situaciju, ona je od Raleta očekivala da uradi ono što bi ona uradila za njega - da stane uz svog partnera i da jasno postavi granicu. Ako znaš da nešto smeta osobi koju voliš, onda to moraš da presečeš na vreme. Ja tu odgovornost pre svega vidim kod partnera. Naravno, svako ima pravo na svoje emocije i ljubomoru, ali kada znaš da nešto povređuje osobu sa kojom si, onda moraš da budeš taj koji će da postavi granicu - objasnila je ona.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Stanišić je, međutim, naglasila da u ovoj priči ne želi da presuđuje ni Ani ni drugim akterima, već da situaciju posmatra iz profesionalnog ugla.

- Ja sve ovo posmatram iz novinarskog ugla. Ne iznosim svoje privatno mišljenje i ne želim da nekoga unapred proglasim krivim ili nevinim. Ali mogu da razumem Anu kao ženu. Kada voliš nekoga, kada si emotivno vezan, neke stvari vidiš drugačije nego kada ih posmatraš sa strane. Žena može da oseti da nešto nije u redu i pre nego što se bilo šta konkretno dogodi, ali isto tako može da vidi i ono čega zapravo nema. Zato u ovakvim situacijama treba biti veoma oprezan - rekla je ona.

Šta je to Ana videla u njemu?

Jedan od zanimljivijih delova razgovora odnosio se i na Raletovu popularnost među ženama. Ljiljana je istakla da Ana možda upravo zbog njegovog ranijeg ljubavnog života ima dodatni razlog da bude sumnjičava.

- Ono što je interesantno jeste da je izbor Raletovih partnerki kroz godine bio veoma šarenolik i da su to uglavnom bile lepe, uspešne i kvalitetne žene, među njima i pevačice. Zbog toga potpuno razumem zašto je Ana sumnjičava i zašto toliko istražuje i kopa po telefonu. Ona zna da je Rale dopadljiv ženama. Možda nekome sa strane to nije jasno, možda neko kaže: "Šta one vide u njemu?", ali kada pogledate žene koje su bile sa njim, onda shvatite da očigledno postoji nešto što one vide. Zato ne treba potcenjivati Aninu ljubomoru, jer ona zna kakav je njegov ljubavni istorijat - rekla je Stanišić.

Ona je podsetila i da ljubomora nije bila jednostrana, te da su i Ana i Rale tokom njihove veze imali određene granice i zabrane kada su u pitanju bivši partneri.

- Nije da njih dvoje nisu međusobno ljubomorni. Naprotiv, bilo je tu raznih zabrana, kontrolisanja i situacija koje su se odnosile na njihove bivše partnere. Ali činjenica je da oni nisu zajedno dva ili tri meseca, već godinama. Oni očigledno trpe jedno drugo takve kakvi jesu i prelaze preko stvari preko kojih neki drugi parovi ne bi mogli. Bilo je među njima svega, svađali su se, bilo je veoma teških situacija, Ana ga je prijavljivala policiji, pronalazila poruke, bilo je priča o tome da su leteli tanjiri, noževi, stolice... I opet su na kraju ostajali zajedno. To govori da je emocija koju imaju, kada ostanu sami između četiri zida, mnogo jača od svih prepreka koje dolaze sa svih strana - istakla je Ljiljana.

Posebno je naglasila da u priču ne bi trebalo uvlačiti Aninu ćerku, iako je Rale tokom godina imao značajnu ulogu u njenom životu.

- Činjenica je da je Rale bio jedna vrsta očinske figure u Tarinom životu i da je bio tu za nju. To je nešto što je dobro i što ne treba osporavati. Ali dete ne bih mešala u ovu situaciju. To je odnos odraslih ljudi i njihove ljubavi, svađa i problema. Ako muškarac voli ženu koja ima dete, onda treba da voli, ceni i poštuje i to dete. Ako je to tako, onda takav odnos može da traje. Ana najbolje zna zbog čega preko svega prelazi, ukoliko je sve ono što je navela tačno - rekla je Stanišić.

Foto: Kurir Televizija

Šta je na USB-u?

Najveća misterija koja trenutno prati celu priču jeste sadržaj USB-a koji je Ana pomenula. Stanišić smatra da će upravo taj detalj odlučiti kako će se priča dalje razvijati, ali upozorava da se za sada može govoriti samo na osnovu onoga što je javno izrečeno.

- Šta god da se nalazi na tom USB-u, dok ga ne vidimo, mi nemamo kompletnu sliku. Možemo da nagađamo, možemo da komentarišemo ono što je Ana rekla, ali ne možemo da znamo šta se zaista nalazi unutra. Zato je taj USB trenutno neka vrsta glavne tačke cele priče. Svi čekaju da vide šta će Ana uraditi, da li će ga zaista proslediti Slobi i kakva će biti reakcija na ono što eventualno postoji u tom sadržaju. Do tada imamo jednu stranu, drugu stranu i mnogo različitih tumačenja - rekla je ona.

Stanišić smatra da je Ana, kao neko ko je decenijama prisutan na estradnoj sceni, veoma svesna pažnje koju izazivaju njene objave.

- Ana je toliko godina na estradnoj sceni da veoma dobro zna koliko čega treba da stavi u tu "čorbu" koju je sama zakuvala da bi priča ostala živa. U estradnom svetu je najvažnija prisutnost. Kada si prisutan, kada se oko tebe nešto dešava, onda te ima u javnosti. Kada te nema, ljudi te vrlo brzo zaborave. Zato su njene objave uvek dovoljno jake da izazovu pažnju, ali opet ostave prostor da se priča nastavi. Ovo što sada iznosi na društvenim mrežama jeste zanimljivo, ali je nedovoljno da bismo znali celu priču. Zato svi čekamo sledeći potez i, naravno, taj famozni USB - rekla je Ljiljana.

Ana Nikolić Foto: Printscreen/You Tube

Ona je prokomentarisala i mogućnost da se ceo sukob na kraju završi pomirenjem, ističući da bi najviše volela da se sve strane dogovore bez daljih sukoba.

- Nisam iskreno očekivala od Ane ovakvu reakciju i toliku žestinu. Sve ono što smo prethodno videli bilo je veoma zanimljivo, duhovito i u njenom stilu, ali nisam očekivala da će otići toliko daleko sa teškim rečima i uvredama. Zato sada imamo i reakciju advokata i najavu tužbe. Videćemo da li će do toga zaista doći ili će uspeti da se dogovore vansudski, da zakopaju ratne sekire i nastave svako svojim putem. Iskreno, možda bi najbolje bilo da svi sednu, razgovaraju, završe tu priču i nastave dalje sa svojim životima. Ali onda bi, naravno, za nas novinare ostalo mnogo manje materijala - istakla je Stanišić.

Na pitanje šta očekuje kao sledeći potez, Ljiljana je poručila da je priča tek u uvodu.

- Uvod smo imali, sada polako krećemo ka razradi. Ali nije još to to. Treba da sačekamo USB, treba da sačekamo Aninu reakciju i da vidimo šta će se dalje dogoditi. Kod ovakvih priča uvek očekujete da svaki zaplet ima i rasplet. To smo učili još u osnovnoj školi - uvod, razrada i zaključak. Mi smo sada negde između uvoda i razrade i mislim da će tek sledeći potezi pokazati u kom pravcu će sve otići - zaključila je Stanišić.

05:27 ANA NIKOLIĆ NE SPUŠTA LOPTU, SVI ČEKAJU ŠTA JE NA USB-U! Ljiljana Stanišić otkriva detalje drame koja trese estradu Izvor: Kurir televizija

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