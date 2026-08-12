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Na stadionu „Rajko Mitić“ sinoć je vladala atmosfera kakva i priliči velikim evropskim fudbalskim večerima.

FK Crvena zvezda dočekala je FK Hapoel Ber Ševu, ali, nažalost, nije uspela da obraduje svoje navijače, crveno-beli su teren napustili poraženi.

Među brojnim navijačima koji su sa tribina bodrili voljeni klub bio je i folk as Dragan Kojić Keba, poznat kao veliki i vatreni zvezdaš.

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Foto: Privatna arhiva

Ljubav prema Zvezdi ne zavisi od rezultata

Za njega, međutim, ljubav prema Zvezdi ne zavisi od rezultata. I kada je najteže, ostaje uz svoj klub, što je još jednom potvrdio i posle utakmice.

- Nije ispalo kako smo želeli. Ali Zvezda se voli i kad boli. Glavu gore, idemo dalje, Liga Evrope čeka - rekao je Keba.

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Foto: Privatna arhiva

Njegove reči najbolje su oslikale raspoloženje posle meča, razočaranje zbog poraza je prisutno, ali kod pravih zvezdaša nema predaje. Za Crvenu zvezdu slede novi izazovi, a podrška vernih navijača, među kojima je i Keba, neće izostati.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV