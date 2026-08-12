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Starleta Ava Karabatić se nalazi u policijskoj stanici u Rakovici, gde daje izjavu povodom, kako tvrdi, nasilja koje je preživela od strane verenika.

Ava Karabatić: "Na prevaru me vratio u Resnik"

Ava je sad otkrila da je nakon izlaska iz Urgentnog centra pre dva dana, nakon što je išla da joj se ukaže pomoć zbog kako tvrdi povreda koje joj je naneo verenik, ponovo završila u Resniku, gde ju je, prema njenim rečima, verenik prevarom odveo.

Kako tvrdi, danas je uspela da pobegne, a potom je otišla u ambasadu i ispričala šta joj se dogodilo.

"Evo me u policiji u Rakovici sam. Onaj dan kad sam bila u Urgentnom, sačekao me je i porodični prijatelj, ali i verenik. On me je na prevaru vratio u Resnik i ja sam danas pobegla i bila u ambasadi i tamo sam im objasnila šta mi se desilo. Oni su pozvali odmah policijsku stanicu Savski venac. Pokrenuli su potragu za njim, jer je on zbrisao negde", rekla je Ava.

Kako tvrdi, njen verenik joj je juče uzeo mobilni telefon i obrisao objave sa Instagrama, a posebno je demantovala navode da su se pomirili.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

"On je juče uzeo moj mobilni i sve je izbrisao što sam objavila na Instagramu. Ja se sa njim nisam pomirila, kako su pisali. Ja njega ne mrzim, samo je sve ovo... Nemam reči, ovo nijedna žena nije zaslužila", rekla je Karabatićeva.

Viđena sa verenikom kog krivi za nasilje

Podsetimo, Ava Karabatić je bila u Urgentnom centru zbog zadobijenih povreda, a potom je, navodno, otišla u kafić prekoputa bolnice gde je došao i njen partner.

- Ava je sela u kafić u blizini Kliničkog centra, a onda je došao i njen verenik ili muž, niko nije siguran šta joj je. Oni su pili alkohol i raspravljali se, a došao je i prijatelj koji ih je mirio sve vreme - rekao je izvor za "Blic".

- Oni su se svađali pred gostima, a onda je usledio šok kada su dobili račun koji su odbili da plate. Na kraju je došlo do pomirenja i zajedno su otišli iz kafića.

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Inače, starleta se oglasila neposredno nakon nemilog događaja i iznela veliko saopštenje.

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.

Kurir.rs/Informer