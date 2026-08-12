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Pevač Mirza Selimović ponovo je uzdrmao regionalnu scenu novom numerom "Pjevam, ne plačem", koja na prvo slušanje para srce. Ova pesma je samo jedna od ukupno pet numera koje su specijalno za njega uradili legendarni autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić.

Mirza otkrio detalje

Pesma donosi potresnu priču o izdaji, gorkoj istini i momentu kada shvatite da ste voleli pogrešnu osobu, dok stihovi poput: "Znam ja, al' bih voleo da ne znam, suvim zlatom da te gledam, platio" i "Nema u moru jedne kapi tvoga kajanja" već masovno preplavljuju društvene mreže.

1/6 Vidi galeriju Mirza Selimović objavio nešto o čemu svi pričaju Foto: YouTube/Printscreen

– Ponekad svi želimo da verujemo u laž jer nam je istina previše teška. Ova pesma opisuje baš taj momenat — kada sve znaš, a voleo bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pevaju i onda kada najviše boli – poručuje Mirza.

Sudeći po reakcijama publike, udruženi autorski pečat Braje i Baneta Opačića u kombinaciji sa Mirzinim vokalom stvorio je pesmu koja preti da postane jedna od najvećih numera u njegovoj karijeri.