"JEDVA SAM PREŽIVLJAVALA" Nekad bila omiljeno TV lice, a onda je nestala: Evo gde je danas voditeljka koju su Srbi obožavali
Sve dok nije odlučila da se povuče sa malih ekrana i sasvim promeni svoj život, Jelena Bačić Alimpić bila je jedno od omiljenih TV lica u Srbiji.
Danas je spisateljica i živi drugačije, povučenim životom, ali se na mrežama neretko oglašava. Ovog puta, mnoge je oduševila njena neverovatna figura kada je podelila fotografiju sa letovanja.
Crveni bikini se savršeno uklopio uz maramu koju je nekadašnja voditeljka vezala oko pojasa, a pozitivni komentari na račun njenog izgleda su se samo nizali.
Jelena ima 57 godina, a na ovakvoj formi bi joj pozavidele i mnogo mlađe devojke, a iako publika priželjkuje da je ponovo vidi na malim ekranima, srećni su što je ona pronašla sebe i svoj mir.
Knjiga po istinitom događaju
Bez obzira na muku koja ju je snašla, kada je njen život bio zavijen u crno zbog smrti majke, a potom su se javili problemi sa zdravljem, ona je uspela da smogne snage da završi roman koji je počela da piše.
- Uspela sam da skupim snage i da završim knjigu u svemu što mi se dogodilo - zaključila je ona u tom razgovoru.
"Jedva sam preživljavala"
Ona se jednom prilikom prisetila da posao voditelja nije ni malo lak, te da je u teškim trenucima morala da glumi dobro raspoloženje pred kamerama.
- Vaše gledaoce apsolutno ne interesuje šta se vama dešava u privatnom životu. Vi ste lepi, mladi, našminkani i nasmejani, seli ste ispred kamere i radite svoj posao. Meni, dok je otac umirao, ja sam se smejala, vodila sam muzičke emisije - otkrila je ona za "Kurir" i dodala:
- Samo sam zamolila realizatora da me ne snima krupno, jer sam jedva preživljavala svaku emisiju. Ja sam glumila TV lice. Niko nije znao, niti je trebalo da zna šta se u tom trenutku dešava u mom privatno životu - rekla je ona tada.
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