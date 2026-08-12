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Sve dok nije odlučila da se povuče sa malih ekrana i sasvim promeni svoj život, Jelena Bačić Alimpić bila je jedno od omiljenih TV lica u Srbiji.

Danas je spisateljica i živi drugačije, povučenim životom, ali se na mrežama neretko oglašava. Ovog puta, mnoge je oduševila njena neverovatna figura kada je podelila fotografiju sa letovanja.

Foto: Printscreen Instagram

Crveni bikini se savršeno uklopio uz maramu koju je nekadašnja voditeljka vezala oko pojasa, a pozitivni komentari na račun njenog izgleda su se samo nizali.

Jelena ima 57 godina, a na ovakvoj formi bi joj pozavidele i mnogo mlađe devojke, a iako publika priželjkuje da je ponovo vidi na malim ekranima, srećni su što je ona pronašla sebe i svoj mir.

Knjiga po istinitom događaju

Bez obzira na muku koja ju je snašla, kada je njen život bio zavijen u crno zbog smrti majke, a potom su se javili problemi sa zdravljem, ona je uspela da smogne snage da završi roman koji je počela da piše.

- Uspela sam da skupim snage i da završim knjigu u svemu što mi se dogodilo - zaključila je ona u tom razgovoru.

1/11 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić Foto: printscreen/instagram/jelena_bacic_alimpic

"Jedva sam preživljavala"

Ona se jednom prilikom prisetila da posao voditelja nije ni malo lak, te da je u teškim trenucima morala da glumi dobro raspoloženje pred kamerama.

- Vaše gledaoce apsolutno ne interesuje šta se vama dešava u privatnom životu. Vi ste lepi, mladi, našminkani i nasmejani, seli ste ispred kamere i radite svoj posao. Meni, dok je otac umirao, ja sam se smejala, vodila sam muzičke emisije - otkrila je ona za "Kurir" i dodala:

Foto: Vladimir Šporčić

- Samo sam zamolila realizatora da me ne snima krupno, jer sam jedva preživljavala svaku emisiju. Ja sam glumila TV lice. Niko nije znao, niti je trebalo da zna šta se u tom trenutku dešava u mom privatno životu - rekla je ona tada.

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