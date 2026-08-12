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Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, saopštio je novog učesnika Elite 10. Ugovor je potpisao dobro poznati rijaliti učesnik Mateja Matijević.

On je novi učesnik Elite 10

Željko Mitrović je ovim povodom izdao saopštenje na svom Instagram nalogu.

1/4 Vidi galeriju Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, saopštio je novog učesnika Elite 10. Ugovor je potpisao dobro poznati rijaliti učesnik Mateja Matijević. Foto: Printscreen

- Mateja hajmo da potpišemo. Tebi je ovo četvrta sezona, neka je sa srećom - rekao je Željko Mitrović i dodao:

- On je treći potpisnik, imamo mnogo velikih iznenađenja. Mateji je dopalo potpisivanje trećeg ugovora jer iza sebe ima tri sezone. Po dosadašnjim učesnicima mislim da se vidi da će biti zapleta mnogih, poznaje se i sa Anđelom Đuričić koja je potpisala ugovor.

Filip Car i Anđela Đuričić potpisali ugovore

Podsetimo, ugovor za Elitu 10 potpisali su Anđela Đuričić i Filip Car koji se potom oglasio za medije.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo.

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