Priželjkuje da je Dragana zaprosi

- Mogli ste da idete u hotel, tad niste mislili na porodice, sad... Ništa im više ne verujem! Ove rijaliti veze što sad pucaju, to nisu ni bile veze! Bebica i Teodora još i nekako, ali kako da se pređe kako treba kad te je neko prevario, nema šanse... Rekla sam Dragani da ima soluciju da mene veri ako hoće, ja neću, uvek se nešto izjalovi kad to pomislim, pa i da nosim venčanicu, što da ne, nek ide život! Neću da žurim, lepo mi je, pravila sam greške, nek sve dođe spontano. Ja želim da postanem roditelj, to stoji, želim sigurne prilive još pre toga. Kad ostanem trudna, sigurno neću ulaziti u rijaliti više - rekla je Jovana za "Blic".