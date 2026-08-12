MATORA U GRADSKOM PREVOZU Zaradila ozbiljan novac u rijalitiju, a vozi se autobusom kao sav normalan svet (FOTO)
Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora živi kao sav normalan svet, bez obzira na novac koji je uspela da zaradi učešćem u rijalitiju, a tome svedoči i njena fotografija iz autobusa, koja je oduševila ljude na društvenim mrežama.
Matora nema problem da koristi usluge javnog prevoza, pa je, kao i mnogi građani, išla autobusom do željene lokacije.
Ono što je zanimljivo, jeste do da je upravo Matora sama podelila fotografiju iz autobusa na Instagramu.
- Šipka, brale - napisala je u svom stilu Matora, dok je na sebi nosila naočare za sunce i košulju.
Priželjkuje da je Dragana zaprosi
Podsetimo, Matora je progovorila o odnosu sa emotivnom partnerkom Draganom Stojančević.
- Mogli ste da idete u hotel, tad niste mislili na porodice, sad... Ništa im više ne verujem! Ove rijaliti veze što sad pucaju, to nisu ni bile veze! Bebica i Teodora još i nekako, ali kako da se pređe kako treba kad te je neko prevario, nema šanse... Rekla sam Dragani da ima soluciju da mene veri ako hoće, ja neću, uvek se nešto izjalovi kad to pomislim, pa i da nosim venčanicu, što da ne, nek ide život! Neću da žurim, lepo mi je, pravila sam greške, nek sve dođe spontano. Ja želim da postanem roditelj, to stoji, želim sigurne prilive još pre toga. Kad ostanem trudna, sigurno neću ulaziti u rijaliti više - rekla je Jovana za "Blic".
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