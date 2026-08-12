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Umesto velike proslave povodom prve godišnjice crkvenog venčanja, Jelena Golubović Simikić i njen suprug su poseban dan proveli u intimnoj atmosferi zajedno sa najbližima.

Bračni par je prvu godišnjicu crkvenog venčanja odlučio da obeleži u opuštenoj atmosferi. Najpre su zajedno otišli u bioskop, gde su uživali u filmu „Đavo nosi Pradu 2“, a potom su im se pridružili bliski prijatelji i Jelenina majka, saznaje Hype TV.

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Foto: Privatna arhiva

Druženje je nastavljeno na Avali, gde su vreme provodili u prirodi, uz razgovor, smeh i društvene igre. Atmosfera je, kako se moglo videti, bila vedra i prijatna, a slavlje je proteklo u krugu najbližih.

Iznenađenje

Ipak, suprug je za ovu posebnu priliku pripremio i iznenađenje za Jelenu. Pored buketa japanskih ruža, poklonio joj je i vredan poklon, čime je dodatno ulepšao njihov poseban dan.

Jelena Golubović Simikić nije skrivala koliko joj je prijala ovakva proslava. Umesto velike i glamurozne proslave, njih dvoje su godišnjicu obeležili na jednostavan i njima svojstven način, uz najbliže ljude, mnogo osmeha i pažnje.

Prva godina od crkvenog venčanja protekla je tako u znaku ljubavi, druženja i lepih iznenađenja. Trenuci provedeni sa porodicom i prijateljima ostali su zabeleženi i na fotografijama, kao uspomena na dan koji su odlučili da provedu upravo onako kako im najviše odgovara.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV