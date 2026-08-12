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Pevač i rijaliti učesnik sa najdužim stažom, Lepi Mića, bez dlake na jeziku je progovorio o detaljima iz svog privatnog života, ali se osvrnuo i na bivše cimere i celokupno učešće u devetoj sezoni "Elite".

On je, najpre, progovorio o supruzi, za koju ističe da je stub porodice.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića bio je učesnik svih sezona rijalitija "Zadruga", a u "Zadruzi 8 Eliti" zauzeo je 15. mesto Foto: Petar Aleksić

- Supruga živi svoj život, ona je baka, majka, supruga. Žena koja je posvećena porodici. Je l treba da se slika za naslovne strane novina, da se uključuje u emisije “Narod pita”, da dolazi za Novu godinu da mi govori šta da radim? Da obuče minjak i štikle da hoda po studiju? U mojoj kući sam domaćin ja, gazda, moje je da donosim novac i štitim kuću spolja, a njeno je da iznutra bude gazda, ona je ta koja odlučuje o svemu. Ona kad kaže: “Nema više rijalitija”, onda nema, ja se tu više ne pitam. Kažu: “Ide na bazen, gde mu žena”, nije moja žena neko da je ja stavljam na izlog da je gledaju pojedini bolesnici. Moj život je bajka za razliku od tih propalih i posrnulih osoba koje ne znaju gde udaraju. Suština je da ti porodicu zaštitih od javnog sveta, ja u to blato i taj živi pesak ne ulazim. Zato sam se i povukao iz muzike, nisam želeo da se predam muzici 100% da izgubim porodicu na taj način gde bi izgubio kuću, putovao po turnejama, svaki vikend nisi kući. Moja žena odlično zna šta ja radim, pod strogom kontrlom sam. Dokle god imam godine koje mi nisu teret i dokle god mogu da zaradim neki dinar, zašto to ne bih uradio? Nisu to sad neke pare, te njihove priče, banke žute nemaju, skupljaju da plate salatu kad odu na neki splav. To je dobra plata, koja se skuplja 10 meseci, ne trošiš ništa. Oni pričaju da su milioneri, a zapravo su k***c - rekao je Mića za "Blic".

Ovo je supruga Lepog Miće:

Foto: Printscreen

Ulazak u Elitu 10?!

Na pitanje o ponovnom ulasku u rijaliti, rekao je sledeće:

- Ako je “All Star” Marko i Divna DNK, onda sam ja Majkl Džordan. Najradije više nikad ne bih ušao u rijaliti, s jedne strane, s druge, neki će reći: “Evo ga, ne može više, nema snage”. Ja nisam rekao da ću da uđem u “Elitu 10”, za sve postoji dogovor, dokle god ja to budem mogao da podnesem, ali kada Snežana kaže da više nema rijalitija, onda nema, jer je meni Snežana mnogo više od rijalitija.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića na finalu Elite 9 Foto: Kurir

"Stanija je posle šest sati legla s njim u krevet"

Lepi Mića se osvrnuo na turbulentan odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, prisetivši se teških reči i uvreda koje su tokom rijalitija razmenjivali.

- Asmin je neko ko je emotivni manipulator i u partnerstvu prevarant. On je to sam priznao da vara, da ide tako na izlete, ostavlja kuću. Šta će on sa njim? On je dno dna. Meni nije jasno. Kad pogledamo Stanijine bivše momke, fizički izgled, mnogo se razlikuju od danas. Znači, ja ne kažem da su ružni, da su one lepe. Ne, samo da se mnogo razlikuju. Nisu mali, zdepasti, debeli. Nemaju stomak, nego su atletski građeni. To važi i za Filipa Panajotovića, Vladimira Tomovića, Marka Markovića. Kakve oni imaju veze sa Asminom? Nikakve. E ta devojka koja morališe i priča šlagere svima je njega upoznala na aerodromu kad je on sleteo, šest sati posle toga je sa njim legla u krevet i imala s**s. Gde su ti moralni kodeksi te devojke koja je kao prevarena i ostavljena. Imali s**s kako ona kaže par puta i ona svoju ribicu zaključala. I došla kuka tamo kako je ona emotivno uništena, unakažena. Kako je sa njim htela život, porodicu. I šta na kraju je bilo? Nazivala, da je on fizička nakaza, najgori na svetu, a predstavljala je svoju vezu najboljom vezom na svetu. On je ušao u “Elitu”, kleo se u nju kao u Boga, ona u njega, da bi on nju na kraju najstrašnije vređao, spominjao porodicu, što sam ja osudio - priča Mića i dodaje:

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

"Njena pobeda je prljava"

- Ona je povređena, ostavljena, izmanipulisana. Onda kaže: “Ko ga j*be, uzela sam toliko, trebalo je još, kada je ostao bez para, tada sam ga šutnula. Ona je sve to pričala. Ne može mene niko da ubedi da je njima bila veza idealna. Pa ne može neko da se pretvori u nekog monstruma odjednom, bez ikakvog razloga. Ništa ona njemu nije uradila da bi on njoj to govorio, ništa. Upoznala ga je preko društvenih mreža. Ona je na onlifensu pokazivala slike koje su malo egzotične, on se na to napalio i stupili su u kontakt. On ide kod nje. Pre toga joj šalje neku određenu cifru da ima, da sebi kupi neki poklončić. Takva osoba drži moralne kodekse i takva osoba pobijedi i takva osoba priča kako je ona ugrožena. Od koga? Bunila se da nije ljubavnica, a posle kad je saznala šta je sve radio, što mu se vratila? Kaže ona da je on rekao da će da se ubije. Ako si doznala da je to Aneli, pa si ga onda kao ostavila, pa mu se vratila. Trebalo je da mu kaže: “Prevarantu jedan, slagao si me, krio si istinu o majci svog deteta i o ženi sa kojom si živeo, bio si sa njom u vanbračnoj zajednici. Marš od mene.” Ne, nego je bila sa njim. I zajedno su plaćali, kako ona kaže, kiriju. On kaže da ga je finansijski uništila, što se mene tiče, neka je uzela sto miliona, ali nemoj da mi ona sad priča da je ona svetica. Nisi svetica, nisi radila dobre stvari i nakon svega toga ti si pobedila.To je najsmešnija pobeda na svetu, najnerealnija pobeda.Toliko je prljava ta pobeda da je to smešno. Posle svega toga što je imala odnos sa njim, ona je došla da napada Aneli ko da je Aneli uzela njenog partnera, a ne ona njoj. Aneli nije zlato, on ju je udario pesnicom u glavu i rekao joj: „Barem je bila mirna do sada, pa je spavala”. Pa je varao, ostavio ju je i otišao kod Stanije u La Majami. Ja sam branio samo to. I bio sam tu na njenoj strani. Ostalo sve što je radila, neka odgovara za sebe.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Mića dodaje da je Stanija bila sa Asminom zbog finansija, ali da on nij fizički njen tip.

- Realno je da Stanija bila s tim čovekom u odnosu koji je jako sumnjiv, odnosu koji nema nikakvo pokriće, gde se samo spominju cifre. On je rekao da je joj je kupio auto. Ona kaže da je prodala auto samo da bi se rešila njega. Zamisli ti prodaješ auto od 50.000 da se nekog rešiš. Da je on plaćao kiriju, da je on davao za robu, da je on plaćao put za Kinu, da je on plaćao auto u Kini. Pa onda ona kaže: „Ti si mi plaćao sobu, ti si plaćao ovo.” Oni su sebe samo tamo kanali. Ja nisam spominjao Pecu. On je njoj spomenuo Pecu. Ja nisam spominjao nekog Albanca. On je spominjao njoj Albanca. Ja nisam spominjao nikakvog Marka iz Novog Sada. On je spominjao. Njena histerija, plača i nemoći je toliko providna i smešna da je to cirkus. Ona je za mene falš pobednik, smešan pobednik. Ovo je najsmešnija pobeda koja postoji - rekao je on za pomenuti medij.

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