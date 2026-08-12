AVA KARABATIĆ PRIVEDENA U BEOGRADU Sledi joj izbacivanje iz Srbije, ovo su detalji
Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je danas u Beogradu, a protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog kršenja Zakona o strancima.
Kako navodi Telegraf, ona je potom sprovedena kod dežurnog sudije za prekršaje, nakon čega bi trebalo da bude predata Upravi za strance.
Prema najnovijim informacijama, policija je, u koordinaciji sa Upravom za strance, proverila njen status i utvrdila da je prekršila pravila koja se odnose na boravak stranih državljana u Srbiji.
Detalji drame
Privođenju je prethodila drama koja se, navodno, odigrala tokom prepodneva. Ava je uspela da napusti stan u Resniku u kojem je, prema njenim tvrdnjama, partner L. Z. držao pod kontrolom. Navodno mu je rekla da mora da ode do konzulata zbog dokumenata, a kada su stigli do zgrade u Ulici kneza Miloša, ušla je u konzulat i od obezbeđenja zatražila pomoć.
Kako se navodi, policija je nakon njenog bega, Avu najpre odvela u policijsku stanicu u Rakovici, gde je dala izjavu i prijavila partnera za nasilje.
Policajci su potom pokušali da stupe u kontakt sa L. Z. telefonom, ali se on, prema navodima ovog portala, nije javljao. Patrola je otišla i do stana u Resniku, međutim, tamo ga nisu zatekli.
Takođe, navodi se da policija traga za L. Z., dok bi nakon postupka pred dežurnim sudijom za prekršaje trebalo da bude poznato šta će se dalje dešavati sa Avom i njenim statusom pred Upravom za strance.