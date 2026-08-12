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Hrvatska starleta Ava Karabatić privedena je danas u Beogradu, a protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog kršenja Zakona o strancima.

Kako navodi Telegraf, ona je potom sprovedena kod dežurnog sudije za prekršaje, nakon čega bi trebalo da bude predata Upravi za strance.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Prema najnovijim informacijama, policija je, u koordinaciji sa Upravom za strance, proverila njen status i utvrdila da je prekršila pravila koja se odnose na boravak stranih državljana u Srbiji.

Detalji drame

Privođenju je prethodila drama koja se, navodno, odigrala tokom prepodneva. Ava je uspela da napusti stan u Resniku u kojem je, prema njenim tvrdnjama, partner L. Z. držao pod kontrolom. Navodno mu je rekla da mora da ode do konzulata zbog dokumenata, a kada su stigli do zgrade u Ulici kneza Miloša, ušla je u konzulat i od obezbeđenja zatražila pomoć.

Kako se navodi, policija je nakon njenog bega, Avu najpre odvela u policijsku stanicu u Rakovici, gde je dala izjavu i prijavila partnera za nasilje.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Policajci su potom pokušali da stupe u kontakt sa L. Z. telefonom, ali se on, prema navodima ovog portala, nije javljao. Patrola je otišla i do stana u Resniku, međutim, tamo ga nisu zatekli.