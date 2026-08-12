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Pevačica Barbara Bobak otkazala je svoj zakazani oproštajni nastup na Crnogorskom primorju u poslednji čas zbog zdravstvenih problema.

Kako je Barbara objasnila na svom Instagram profilu, do nesnosne upale grla i gubitka glasa došlo je usled konzumiranja pića sa ledom i stalnog boravka pod klimom.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Kurir

"Dragi moji, mnogo sam se radovala oproštajnom nastupu od crnogorskog primorja sutra, međutim pića s ledom i spavanja pod klimom moraju doći na naplatu u nekom momentu pa trenutno trpim nesnosnu upalu grla, jedva govorim, a dovoljno poznajem svoj organizam da sam svesna da ne postoji šansa da to do sutra profunkcioniše. Volim vas i praštajte", napisala je ona.

"Gasite ovo, udavih se"

Inače, Barbara je nedavno doživela incident na nastupu kada je zbog baklji i pirotehnike na bini počeka da se guši, a snimak je odmah obišao društvene mreže.

Tada kao pravi profesionalac, nije dozvolila da joj incident pokvari veče, ali nije krila nezadovoljstvo zbog onoga što se desilo.

Kao pravi profesionalac, nije dozvolila da joj incident pokvari veče, ali nije krila nezadovoljstvo zbog onoga što se desilo.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

- Ugasi ovo, udavih se! Samo momenat, ponovićemo. Ne znam čija je ovo genijalna ideja bila da se ovo upali, upropastišemi ljudi pesmu - rekla je pevačica, a zatim se, čim se dim razišao, odmah okrenula ka publici:

- Kad smo već prekinuli pesmu, hajde i da vam se javim - dobro veče! Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, mnogo mi je drago što vas vidim - poručila je Barbara, što je publika pozdravila ovacijama.