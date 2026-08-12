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Rijaliti par Mina Vrbaški i Viktor Gagić privlače ogromnu pažnju javnosti i nakon završetka rijalitija. Iako su mnogi sumnjali u opstanak njihove veze van imanja u Šimanovcima, njih dvoje se doslovno ne razdvajaju.

Ne odvajaju se

Mina i Viktor otkrili su kako izgleda njihov zajednički život "na slobodi", zašto su odlučili da pobegnu iz beogradske gužve, ali i kakve velike poslovne planove spremaju za budućnost.

- Delimično da, iskreno još se nismo ni razdvojili! Bilo je naslova po portalima da sam se preselila kod njega i to jeste tačno, bila sam skoro dve nedelje kod njega u kući. Samo smo se jedan dan razdvojili i jednu noć sam spavala kod sebe, i to samo zbog ovih kikica koje su mi devojke iz Kragujevca radile pet-šest sati. Pa ne mogu devojke da dovodim kod njega, morala sam kod sebe. On se posle toga odmah spakovao u auto, došao po mene i opet smo otišli kod njega. Sad je on kod mene, tako da smo trenutno kod mene kući. Planiramo da krenemo zajedno da živimo, tražimo stan koji nam odgovara. Jedino pravilo je, samo van Beograda - rekla je Mina, pa se nadovezao Viktor:

Viktor i Mina pravili haos u rijalitiju:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Rekli smo ili Inđija ili Ruma, opet da budemo blizu naših porodica. Previše nam je bilo one gužve tamo sa 50 ljudi unutra, sad hoćemo negde svoj mir i videćemo kako će to sve ispasti.

Planiraju biznis

Za sada sigurno nećemo ulaziti unutra. Treba živeti i van toga. Imamo u planu da ona pokrene nešto svoje privatno, ja da pokrenem svoje. To je za sada tajni biznis, ali biće uskoro. A na kraju, kad budemo videli šta i kako sa honorarima i svim ostalim, možda napravimo i nešto naše zajedničko. Sve to negde ide na jednu gomilu. Planiramo tri biznisa, moj, njen i zajednički, mada zavisi sve od honorara koji nam legne na račun - rekli su oni, a Viktor je potom otkrio kako njegova porodica gleda na Minu:

- Kada sam ja ispao, noć pre mene je ona ispala. Moja mama mi je odmah rekla: „Hajde ti sa nama kući“. Od tada smo dve-tri nedelje bili zajedno, sve kod mene i sve je najnormalnije funkcionisalo. Išli smo na bazen, putovali, izlazili po Beogradu, išli na neke nastupe. Svi moji u kući su je prihvatili super. Dolazili su i brat i sestra, ma nema ko nije došao tih dana i nismo imali nikakav problem - izjavio je Viktor, pa je Mina otkrila kako je Ivana Vrbaški reagovala na Viktora:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir