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Ava Karabatić je optužila verenika za fizičko nasilje, ali je iznela i tvrdnje da ju je držao zatvorenu u stanu, gde je, navodno, bila primoravana da snima eksplicitni sadržaj i objavljuje ga na sajtu za odrasle.

Ona se sada ponovo oglasila i podelila jezivu fotografiju na Instagarmu.

Uznemirujuće

Na uznemirijućoj fotografiji vidi se Ava koja je potpuno gola i vezana za krevet, dok gleda prema kameri izbezumljeno, sa modricom ispod oka.

- Sve sam, ali nisam lažljivica - napisala je Ava u opisu objave, a komentari podrške su se nizali.

Podrška

Kija Kockar se među privima javno obratila starleti i ostavila joj sledeću poruku u komentaru:

Foto: Printscreen Instagram

- Ava, ko ti to radi? Ime i prezime? Zašto uopšte ima pristup toliko dugo? Daj da vidimo ko je "junačina"! - napisala je Kija.

"Drži se, ženo lavice", "Nisi sama", "Niko ni za šta ne može da te ucenjuje" - bili su samo neki od komentara podrške koju su ljudi na mrežama pružili hrvatskoj starleti.

1/4 Vidi galeriju Podrška Ave Karabatić Foto: Instagram

Zaključana u stanu

Prema njenim rečima, podsetimo, prethodna dva dana je provela zaključana u stanu svog partnera u naselju Resnik, u Beogradu. On joj navodno nije dozvoljavao da izađe jer je strahovao da će ga prijaviti policiji.

Ava je, zatim, uspela da pobegne od njega i uputila se pravo u konzulat da potraži pomoć zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpela, prenosi Telegraf.

Ovo su bile prve objavljene fotografije pretučene starlete:

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

Privedena u Beogradu

Ona je, takođe, privedena danas u Beogradu, a protiv nje je podneta prekršajna prijava zbog kršenja Zakona o strancima.

Kako navodi pomenuti medij, ona je potom sprovedena kod dežurnog sudije za prekršaje, nakon čega bi trebalo da bude predata Upravi za strance.

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