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Ava Karabatić oglasila se nakon što je prijavila verenika za nasilje. Ona je sada iznela nove detalje i otkrila kako se oseća nakon svega.

Ava je istakla da ne mrzi bivšeg partnera i da joj je drago što je uspela da se spasi.

- Ono što je najvažnije jeste da sam živa i zdrava, imam papire. Ja nikoga ne mrzim i tog čoveka sam jako volela i dala sam mu milion šansi, ali ja sam Bik i kada jednom sasečem, to je to. U ovom pitanju nije bila prevara, ali ne mogu da sudim. Šta se događalo, to pokazuje moje lice, ali ono što mogu da kažem jeste da ova masnica ne može da umanji moju unutrašnju lepotu. Zato za sve žene mogu da kažem: ako ste ispunjeni i živite onako kako želite, iako sam ja danas prošla golgotu, osećam se oslobođeno - rekla je Ava, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

- Ne mogu da ga mrzim, ali mogu samo jednog dana, kada mu oprostim, da se pomolim za tu osobu. Pokojni otac i majka su me naučili da nikada nikoga ne mrzim, pa ne mogu ni njega. Mogu samo da kažem da žalim što je upropastio nešto što je moglo da bude jako lepo i romantično i trebalo je da se gradi - očigledno nije bilo suđeno. Ovo nije prvi put, svaka žena zna da pogreši, pa tako i ja. Nijedna žena ne treba da trpi nasilje - bilo kakvo. Gore mi je verbalno od fizičkog nasilja. Popuštala sam i ja sam na neki način kriva i ne bežim od toga da nisam. Desilo se ono što je trebalo, a to je da Ava Karabatić krene u jedan novi početak.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ona je na svom Instagramu u obraćanju rekla kako su snimci na sajtu za odrasle objavljeni protiv njene volje, a to je sada i ponovila.

- Kada je nastao prvi snimak - ja sam to odobrila. Zato što svaka žena ima kućni snimak. Ne mogu da kažem da sam bila primorana, ali to je svakako neki vid sil*****. Bilo je: "Ajde, ajde", umesto da se osam sati radi negde, a da ne pričam o mom socijalnom životu i dva uništena telefona.

"Verovala sam da može da se promeni"

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

- Mislim da više neće pokušavati da stupi u kontakt sa mnom i apsolutno u meni nema ni trunke mržnje. Žalim sebe jer sam potrošila vreme jer sam verovala da neko može da se promeni. Njegovi roditelji su mi bili podrška u ovome, svaki put kada on nije bio u pravu. Ne mogu da kažem, imao je on i svoje dobre strane, bio je kavaljer i ima dušu. Ali ipak, udarci prođu, rane nestaju, ali ožiljci ostaju - rekla je ona za "Informer" i dodala:

- Ovu ispovest iznosim ne da bih njega blatila, već da sve žene znaju. Ja sam sebi obećala na očevom grobu da uvek idem uzdignute glave, sa vodom i da neću kaljati svoje ime, jer šta je bilo - bilo je. Smatram da je neke stvari koje je znao jako iskoristio. Čekam da ova masnica malo splasne i mene nije strah da se vratim u Hrvatsku. I tamo sam uvek dobrodošla, bez obzira na komentare. Najvažnije mi je sada što sam psihički jaka u glavi, a to je valjda i zbog toga što mi je tata umro na rukama.