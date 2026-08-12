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Mina Vrbaški našla se u centru skandala tokom boravka u "Eliti" kada je u afektu iznela niz oprečnih tvrdnji i nepromišljenih izjava o kući u kojoj je radila kao voditeljka.

O poslu na Pinku: "Još ništa ne znam"

Budući da se spekuliše da su joj vrata na ružičastoj televiziji zatvorena zauvek, Mina je bez dlake na jeziku otkrila da li strahuje od otkaza, kakav razgovor čeka sa čelnicima Pinka kada se vrate sa godišnjeg odmora, ali i kakve planove ima ukoliko ostane bez posla.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Još ništa ne znam, jer su svi na godišnjim odmorima. Još se nisu ljudi sastavili i dogovarali, tako da čekam kada se svi vrate da vidimo da li se vraćamo na svoja radna mesta ili ne, kako ljudi odluče. Jezik mi je negde bio brži od pameti i neke stvari sam rekla koje možda nije trebalo, koje nisam ni mislila i koje neke nisu ni tačne. Više sam ja to onako u besu, jer me neke druge stvari bole, i onda sam tako branila sebe, a na kraju sam se malo ukanalila. Ali opet, ja znam da sam dete te kuće, neko ko je ušao kao najmlađa osoba, i mislim da treba sa čelnicima da obavim razgovor kada oni dođu sa godišnjeg odmora - rekla je Mina i otkrila šta će uraditi ako joj Mitrovići ne oproste:

- Ako se vratim, vratim se. Ako ne, naravno, naći ću posao negde drugde. Rekla sam da želim da radim, imam volju za radom, i meni je negde potreban radni staž. Imala sam ga i tu, imala sam i na klinici, imala sam i u veterini, i želim da imam radni staž jer znam koliko će mi to značiti kasnije. Tako da, svejedno mi je. Gde nađem posao, nađem, radiću ga sa osmehom - konstatovala je Vrbaški.

Veliki šef je kaznio sa milion dinara

Inače, tokom rasprave sa Borislavom Terzićem Terzom, kako bi ga degradirala i ponizila, Mina Vrbaški se poslužila trikom zbog kog je na kraju zažalila.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink

- Pričaj, slobodno pričaj. Šta si rekla sad? - ponavljao je Terza.

- Luka ti je uneo drogu da šmrčete vas dvojica ovde zajedno - rekla je Vrbaški.

- Snimite ovo! - poručio je Borislav.

Nakon što je Mina izmislila gorepomenute reči o narkoticima, produkcija je rešila da je kazni sa milion dinara.