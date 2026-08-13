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Goca Tržan i Ivan Marinković iz braka u kom su bili dobili su ćerku Lenu. Nakon nekog vremena Goca i Ivan su se razišli, a pevačica je tokom celog odrastanja ćerke sama vodila računa o njoj.

Lena se preziva Marinković, po ocu, a sada se oglasila na mrežama i otkrila da će uskoro promeniti prezime koje će zameniti majčinim, pa će biti Lena Tržan.

Leni je jedan pratilac na društvenim mrežama ostavio komentar na konto njenog prezimena: "Zar nije Lena Tržan?".

Ona je brzo odgovorila: "Biće uskoro".

Njena kratka poruka odmah je privukla pažnju.

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

Goca Tržan o ćerki Leni

Lena Marinković nedavno je proslavila 19. rođendan. Tada joj se javno obratila majka i mnoge dirnula emotivnim rečima.

- Ova naša zajednička slika sa ronjenja je toliko simbolična: želela sam da ti pomognem da pobediš strah od dubine, strah od nepoznatog, strah od ajkula i zato smo se zajedno suočile sa njima. Baš kao što sam se ja pre 19 godina suočila sa strahom od gubitka, od života, od bezrezervne ljubavi i ti si mi došla kao nagrada i način da ih pobedim. I postala si moja najveća radost i strepnja istovremeno. Lepa moja ćerko, nek ti je sa srećom još jedna nova godina života, završetak srednje škole, matura, početak novog životnog ciklusa koji može da ti donese nove strahove… Tvoj strah je za mene i Rašu samo novi stepenik koji ćemo zajedno pregaziti. Volimo te.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

Goca o Ivanu

Ona je, inače, tvrdila je da je u vreme njihove ljubavi Ivan bio poročan, a ona je stalno u sebi pronalazila greške zbog zahlađenja odnosa, dok nije shvatila da je za tako nešto potrebno dvoje.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - iskreno je objasnila Goca.

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me je haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo - rekla je pevačica tokom gostovanja u emisiji „Preživeli” na televiziji K1, a potom dodala sledeće:

- Razvod je bio jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku - iskrena je Goca.