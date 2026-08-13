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Ana Sević na odmoru je u Crnoj Gori, pa se sinoć oglasila na društvenoj mreži Instagram i pokazala da je na korak od strašnog požara koji je zahvatio deo Herceg Novog.

Ana se nalazi na sigurnom, a uz fotografiju na kojoj se vidi brdo u plamenu, voditeljka je dodala: Bože gospode, pomozi

Foto: Printscrean

U ovom delu Crne Gore mnoge javne ličnosti imaju svoje nekretnine, a jedan od njih je i Miloš Bojanić koji ima svoj hotel u pomenutom kraju.

Podsetimo, požar je izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom i doveo do toga da Bijela, Baošići, Đenovići i još nekoliko naselja u Crnoj Gori nemaju struje i vode, i dalje bukti. Prema informacijama, zbog opasnosti po stambene objekte u toku je priprema za evakuaciju stanovništva. Policija pomaže meštanima, potvrđeno je iz Službe zaštite i spašavanja.

Meštani rodnog mesta Ane Sević progovorili

Anu ljudi u Užicu njenom rodnom gradu pamte kao veselu, i kao devojčicu koja, iako najniža u društvu, nikada nije dala na sebe. Prva komšinica se za Kurir prisetila anegdote koju je kroz osmeh prepričala:

- To je istina. Bila je najniža među nama, ali nikada nije dala na sebe. Kad bismo igrali fudbal, a dečaci je dirali, bez pardona ih je častila nogom u cevanice i završi posao - ispričala nam je ona, a potom sa nama podelila zajedničku anegdotu:

1/5 Vidi galeriju Ana Sević na svadbi sina Gorana Šljivića na Zlatiboru Foto: Marko Karović

"Odrastale smo na travnjaku, kampovale na ploči"

- Imali smo prelepo detinjstvo. Puno anegdota i doživljaja, dečijih gluposti - rekla je komšinica, pa pojasnila:

- Odrasle smo ovde na travnjaku i gore kod nje na ploči. Gore na ploči smo kampovale, ponesemo šator i pečemo krompire. To su bivali živi krompiri, pa se završilo kako nije trebalo, ali bez obzira na to, mi smo uživale - kaže ona, a potom nam je otkrila da li se Ana promenila kada je krenula putem slave i medijske prepoznatljivosti.

"Spremali smo ceo autobus podrške za Beograd"

- Ništa se nije promenilo. Kako je bilo pre 30 i kusur godina, sada je još čvršće i lepše. Dok se takmičila, komšiluk je bio uz nju. Bila sam jedna od organizatora kada smo spremali ceo autobus podrške za Beograd. Sve je bilo spremno, išli smo da je bodrimo. Imala je maksimalnu podršku od svih nas - rekla nam je Užičanka koja ističe da je Ana ostala ista nakon popularnosti:

- Ne znam kako ljudi to gledaju sada i sa društvenim mrežama, ali otkako se rodila, tog 20. oktobra 1985, meni je Ana ostala ista - ponosno nam je priznala.