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Maja Marinković i Asmin Durdžić pre dva dana krenuli su na put. Oni su se oglasili iz auta, a svi su mislili da su golupčići krenuli u Hrvatsku kod Asminove porodice, međutim, to se nije desilo.

Oni Srbiju jesu napustili, a na Instagramu su se oglasili i otkrili da se trenutno nalaze u Italiji.

Asmin i Maja su šetali ulicama Venecije i ljubili se, ne skidajući osmehe sa lica. Mnogi su ostali šokirani ovim postupkom pošto je Durždić bio odlučan u nameri da obnovi kontakt sa malom Norom, ali i da poseti svoje roditelje. 

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Maja ga dresira kao kučence"

Nakon završetka "Elite 9", tenzije među pojedinim bivšim učesnicima i dalje postoje, a tako je Dača Virijević otvoreno progovorio o odnosu sa Asminom i Majom.

- Maja ga dresira kao kučence i govori stvari koje mu Maja govori, to ću sada baš da kažem. Onako, Maja mu je napisala par rečenica koje sme da kaže: „Volim samo Maju, samo mu Maja interesuje, ne interesuje nijedna druga žena“, i to ponavlja. Znajte, to je kao ona pokvarena ploča. Mislim, Maja je tu prešla igru, što se tiče toga. Ja sam rekao, žao mi je što Maja nije negde, što nije došao bez ruku, bez nogu. Maja treba to malo onako lepše da ga odradi, kako Maja zna, znaš, ono bez jednog oka, bez zuba, tako nešto, da bude Zubić vila, tako nešto. Ali tu Maja malo razočara - rekao je Dača i otkrio da li se Asmin uplašio suočavanja sa Stanijom s obzirom na to da se nije pojavio u emisiji kada je trebalo da gostuje sa njom.

Kurir.rs

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