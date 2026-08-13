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Sinoć su se pred kamerama srele Vanja Živić i Milena Kačavenda. One su gostovale u emisji "Narod pita" zajedno, a tom prilikom Vanja je Mileni vratila čuveni dug od pet hiljada evra. Nakon što joj je pred kamerama dala kovertu sa cifrom koju je dugovala, Vanja je otkrila šta Kačavenda radi van rijalitija.

- Verovatno si ga primila u Crnoj Gori sa svojom drugaricom, jer ona to što radi. Moja bivša drugarica opšti sa oženjenim muškarcima za ručak, smeštaj, ja sam upućena u to, sad su se udružile, ja sam ih spojila - rekla je Vanja.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

Ana Radulović prebrojala novac

Prava drama je usledila kada je Vanja Živić odlučila da reši gorući problem i pred kamerama izvadila kovertu sa novcem kako bi vratila dug Mileni Kačavendi.

- Mene je blam koliko se ovo pominje, nikad to ne bih potencirala, ali okej, svi smo drugačiji, rekla sam da će dug biti vraćen, nema potrebe za tuženjem, za kamatama, za mafijanjem. Ja sam bila gospođa, rekla sam da ću joj novac vratiti čim se desi prva emisija, ja nikome nikad nisam bila dužna, ovo je prva osoba kojoj sam bila dužna. Meni su mnogi dužni, ali nikad to ne bih pominjala. Evo novac je vraćen, čist račun, duga ljubav. Ti Ana prebroji" - rekla je Vanja i predala kovertu voditeljki.

Foto: Printscreen

Živićeva je dodala da bi dug vratila u svakom slučaju:

- Zahvaljujući njoj ja sam pozvana u Narod pita, ali i da nisam bila pozvana, sačekla bih je i dala novac. Nadam se da smo sada rešile sve, nema potrebe više da me provlači".

Milena Kačavenda nije ostala nemogu na ovaj potez, te je oštro reagovala i uzvratila:

- Baš jedno fascinatno veče. Ne znam kad si džek kad vraćaš dugove. Budaletino jedna, skraćena, za moje psihofizičko stanje ne brini. Mene su novinari pitali, ona je rekla da će mi vratiti u Narod pita, devojko leži tu, hvala što si vratila pare.